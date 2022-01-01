На заслуженный отдых проводили директора Бендерской школы борьбы Иосифа Гериса. Это мастер спорта СССР, заслуженный работник физической культуры и спорта Приднестровья. К тому же это известный в городе общественный деятель, двукратный победитель Республиканского конкурса «Человек года» — в номинациях «Достижения в спорте» и «Общественная деятельность».
Всегда — на связи, всегда в курсе решения важных задач. И в городе, и в республике. Иосиф Герис — личность многосторонняя. Руководитель и общественник, он не один год возглавлял общественный Совет города и дважды становился лауреатом республиканского конкурса «Человек года». Музыкант и медик в прошлом, своим призванием все же выбрал спорт. И отдал ему всю свою жизнь. Благодарность за труд и признание его талантов – из уст руководителей города, передает Бендерское телевидение.
«Сегодня мы хотим еще раз отдать дань уважения этому вкладу в развитие всего города в целом, который внес Иосиф Абрамович. Поблагодарить его за работу, пожелать дальнейших успехов в общественной жизни города. Хочу сказать, что спортивно-массовые мероприятия, которые проходили в городе, именно под руководством Иосифа Абрамовича, проходили на должном уровне и были одними из лучших», — сказал глава госадминистрации города Бендеры Роман Иванченко.
«Это заслуженное имя в нашем городе. На сегодняшний день то, что школа борьбы не сбавила ни на шаг свои обороты, несмотря на сложные перипетии, и в политическом, и финансовом плане, и в других отношениях. Школа держит ту высокую планку, которую взяла, она ее всегда держала. Хочется, чтоб так и оставалось в дальнейшем», — подчеркнул председатель городского Совета народных депутатов города Бендеры Юрий Кара.
Как «держать» ту самую, высокую, планку, учили главные люди в его жизни – тренеры. С большой благодарность и любовью в сердце вспоминает Иосиф Герис тех, кто «выводил в люди». Помогал расти, учил простых мальчишек главным человеческим ценностям.
«Я благодарен своим тренерам, преподавателям, школам жизни. Ведь человек рождается, потом уже формируется, и это важно, кто твой учитель. Все учителя, которые были, в основном это были фронтовики. Наше поколение воспитывали именно фронтовики», — отметил Иосиф Герис.
Большая любовь к своему делу переросла в призвание. Помогала достигать результатов и всегда вела вперед, признается спортсмен. Начинать было нелегко. Школу борьбы Иосиф Герис возглавил в непростые 90-е. Школа борьбы стала не только центром спорта, но и школой жизни для многих мальчишек и девчонок. Многие из них покоряли и покоряют спортивные вершины города, республики и всего мира.
«И самое главное – что мы не сбавляем обороты. Вот тяжело – а за прошлый год опять 4 медали было. Опять международники, опять 2 мастера спорта. И другое – почему так много детей в школе? Потому что все хотят быть сильными, здоровыми. Надо готовить ребят, тогда будет преемственность. И следить, как это все идет. Потому что в сложное время, сложные периоды, я вижу, что Бендеры сегодня — с тем, что делает Президент Вадим Николаевич, тоже, кстати, прошедший спорт, руководство города, Горсовет. Все на правильном пути. В первую очередь – материально-техническая база. Потом – подбор и расстановка кадров», — сказал Иосиф Герис.
Продолжать спортивные традиции — молодым. Бендерскую школу борьбы возглавит спортсмен, тренер Андрей Вяльшин. Преемственность поколений продолжается.
Елена Леонтьева, bendery.tv Фото: пресс-служба госадминистрации