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Директора Бендерской школы борьбы Иосифа Гериса проводили на заслуженный отдых

Директора Бендерской школы борьбы Иосифа Гериса проводили на заслуженный отдых

На заслуженный отдых проводили директора Бендерской школы борьбы Иосифа Гериса. Это мастер спорта СССР, заслуженный работник физической культуры и спорта Приднестровья. К тому же это известный в городе общественный деятель, двукратный победитель Республиканского конкурса «Человек года» — в номинациях «Достижения в спорте» и «Общественная деятельность».

Всегда — на связи, всегда в курсе решения важных задач. И в городе, и в республике. Иосиф Герис — личность многосторонняя. Руководитель и общественник, он не один год возглавлял общественный Совет города и дважды становился лауреатом республиканского конкурса «Человек года». Музыкант и медик в прошлом, своим призванием все же выбрал спорт. И отдал ему всю свою жизнь. Благодарность за труд и признание его талантов – из уст руководителей города, передает Бендерское телевидение.

«Сегодня мы хотим еще раз отдать дань уважения этому вкладу в развитие всего города в целом, который внес Иосиф Абрамович. Поблагодарить его за работу, пожелать дальнейших успехов в общественной жизни города. Хочу сказать, что спортивно-массовые мероприятия, которые проходили в городе, именно под руководством Иосифа Абрамовича, проходили на должном уровне и были одними из лучших», — сказал глава госадминистрации города Бендеры Роман Иванченко.

«Это заслуженное имя в нашем городе. На сегодняшний день то, что школа борьбы не сбавила ни на шаг свои обороты, несмотря на сложные перипетии, и в политическом, и финансовом плане, и в других отношениях. Школа держит ту высокую планку, которую взяла, она ее всегда держала. Хочется, чтоб так и оставалось в дальнейшем», — подчеркнул председатель городского Совета народных депутатов города Бендеры Юрий Кара.

Как «держать» ту самую, высокую, планку, учили главные люди в его жизни – тренеры. С большой благодарность и любовью в сердце вспоминает Иосиф Герис тех, кто «выводил в люди». Помогал расти, учил простых мальчишек главным человеческим ценностям.

«Я благодарен своим тренерам, преподавателям, школам жизни. Ведь человек рождается, потом уже формируется, и это важно, кто твой учитель. Все учителя, которые были, в основном это были фронтовики. Наше поколение воспитывали именно фронтовики», — отметил Иосиф Герис.

Большая любовь к своему делу переросла в призвание. Помогала достигать результатов и всегда вела вперед, признается спортсмен. Начинать было нелегко. Школу борьбы Иосиф Герис возглавил в непростые 90-е. Школа борьбы стала не только центром спорта, но и школой жизни для многих мальчишек и девчонок. Многие из них покоряли и покоряют спортивные вершины города, республики и всего мира.

«И самое главное – что мы не сбавляем обороты. Вот тяжело – а за прошлый год опять 4 медали было. Опять международники, опять 2 мастера спорта. И другое – почему так много детей в школе? Потому что все хотят быть сильными, здоровыми. Надо готовить ребят, тогда будет преемственность. И следить, как это все идет. Потому что в сложное время, сложные периоды, я вижу, что Бендеры сегодня — с тем, что делает Президент Вадим Николаевич, тоже, кстати, прошедший спорт, руководство города, Горсовет. Все на правильном пути. В первую очередь – материально-техническая база. Потом – подбор и расстановка кадров», — сказал Иосиф Герис.

Продолжать спортивные традиции — молодым. Бендерскую школу борьбы возглавит спортсмен, тренер Андрей Вяльшин. Преемственность поколений продолжается.



Елена Леонтьева, bendery.tv
Фото: пресс-служба госадминистрации
  • Вчера, 19:48
  • DTV
  • Просмотров: 73
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