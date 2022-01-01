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В Приднестровье в этом месяце второй раз подняли цены на топливо
В Приднестровье в январе месяце, уже второй раз меняются цены на все виды топлива. А цены опубликованные на официальной странице фирмы "Шериф", наглядно демонстрируют резкий рост цен.
Теперь литр бензина А95 стоит 19,40 рублей (было 18,90 рублей), литр евросолярки подорожал на 80 копеек. Теперь ее стоимость составляет 17,50 (было 16,70 рублей).
Последний рост цен на топливо в Приднестровье было произведено 18 января текущего года.
Новые цены опубликованы на официальной странице фирмы "Шериф".
Недавно в Молдове и в Украине также поднялись цены на все виды топлива. И по определенной закономерности, через какое-то время, начинается рост цен и у нас в республике.
- Сегодня, 08:14
- DTV
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