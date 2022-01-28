Министерство иностранных дел Германии запретило отставному послу ФРГ в Саудовской Аравии возглавлять наблюдательный совет предприятия Gas for Europe, который будет владеть и управлять немецким участком «Северного потока — 2». Пока дипломат указан на сайте дочернего предприятия Nord Stream 2 AG.
В декабре прошлого года бывшего посла Германии в Саудовской Аравии Дитера Вальтера Халлера назначили в наблюдательный совет Gas for Europe. Экс-дипломат ранее информировал о своих планах в МИД страны. Как сообщает немецкое Die Zeit, министерство начало внутренний аудит, который показал, что назначение надо запретить, так как это негативно повлияет на интересы ведомства, сообщает eadaily.com.
При этом, отмечает издание со ссылкой на собственные источники, только в последние несколько дней министерство узнало, что Халлер уже начал службу — в декабре.
Сегодня, 28 января, информация о Дитере Вальтере Халлере в качестве председателя наблюдательного совета была по-прежнему размещена на сайте Gas for Europe. В справке говорилось, что дипломатический стаж Халлера превышает 40 лет и в отставку он вышел в 2018 году.
Членами наблюдательного совета на сайте Gas for Europeе указаны замглавы «Газпрома» Елена Бурмистрова и замглавы Nord Stream 2 AG по финансовым вопросам Пол Коркоран. Управляющим директором Gas for Europe назначили бывшего коммерческого директора Nord Stream 2 AG Рейнхарда Онтида.
Как сообщало EADaily , оператор Nord Stream 2 AG учредил немецкую дочернюю структуру Gas for Europe GmbH, которая будет управлять участком «Северного потока — 2» в Германии, чтобы соответствовать требованиям европейского и немецкого законодательства и пройти сертификацию для запуска газопровода.
«Новая компания станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода „Северный поток — 2“, расположенного в германских территориальных водах, и площадки береговых объектов в г. Любмин в качестве независимого оператора транспортной системы в соответствии с законом об энергетическом хозяйстве ФРГ», — сообщал Nord Stream 2 AG.
Оператор проекта уточнил, что Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) указывало в ноябре 2021 года, что учреждение дочерней структуры является необходимым условием для сертификации в соответствии с законом об энергетическом хозяйстве ФРГ.
Напомним, что сертификация оператора остается последним препятствием для запуска «Северного потока — 2». Регулятор оценивал, что процесс может продлиться до начала второй половины 2022 года, так как проект решения будет рассматривать еще и Еврокомиссия, которая может растянуть изучение до четырех месяцев. eadaily.com