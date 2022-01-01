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Названы самые безопасные страны для путешествий в 2022 году

Названы самые безопасные страны для путешествий в 2022 году

Рейтинг составлен на основе анализа уровня преступности в 142 странах мира

Аналитический сервис Numbeo опубликовал рейтинг самых безопасных стран для путешествий в 2022 году. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Специалисты составили рейтинг на основе анализа уровня преступности и безопасности в 142 странах мира. Лидером оказался Катар с самым низким индексом преступности — 13,7 балла, а индекс безопасности, соответственно, превысил 86 баллов.

В тройку лидеров вошли ОАЭ (индекс безопасности 84,8) и Тайвань (84,1). Безопасными для путешествий и жизни названы Оман, Швейцария, Гонконг, Япония, Армения и Словения.

Рейтинг самых безопасных стран для путешествий в 2022 году

Названы самые безопасные страны для путешествий в 2022 году

Молдова оказалась на 84 позиции рейтинга, с индексом преступности в 47,44, а индекс безопасности в 52,56.

Украина на 81 позиции рейтинга, у которой индекс преступности оценен в 46,94, а индекс безопасности в 53,06.

Россия разместилась на 49 месте с индексом преступности 39,62, а индекс безопасности в 60,38.

На 26 позиции оказалась Румыния.

В то же время, самыми небезопасными признаны Венесуэла, Папуа-Новая Гвинея, Афганистан, Южная Африка, Гондурас.

Напомним, ранее был назван самый популярный город в мире для путешествий в 2022 году.
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