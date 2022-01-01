Рейтинг составлен на основе анализа уровня преступности в 142 странах мира
Аналитический сервис Numbeo опубликовал рейтинг самых безопасных стран для путешествий в 2022 году. Об этом сообщается на официальном сайте компании.
Специалисты составили рейтинг на основе анализа уровня преступности и безопасности в 142 странах мира. Лидером оказался Катар с самым низким индексом преступности — 13,7 балла, а индекс безопасности, соответственно, превысил 86 баллов.
В тройку лидеров вошли ОАЭ (индекс безопасности 84,8) и Тайвань (84,1). Безопасными для путешествий и жизни названы Оман, Швейцария, Гонконг, Япония, Армения и Словения.
Рейтинг самых безопасных стран для путешествий в 2022 году
Молдова оказалась на 84 позиции рейтинга, с индексом преступности в 47,44, а индекс безопасности в 52,56.
Украина на 81 позиции рейтинга, у которой индекс преступности оценен в 46,94, а индекс безопасности в 53,06.
Россия разместилась на 49 месте с индексом преступности 39,62, а индекс безопасности в 60,38.
На 26 позиции оказалась Румыния.
В то же время, самыми небезопасными признаны Венесуэла, Папуа-Новая Гвинея, Афганистан, Южная Африка, Гондурас.
Напомним, ранее был назван самый популярный город в мире для путешествий в 2022 году.