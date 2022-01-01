В Тираспольском аграрно-техническом колледже им. М. Фрунзе со следующего 2022-2023 учебного года открывают новую специальность - «природоохранное обустройство территорий». Выпускники будут заниматься развитием мелиоративного комплекса республики.
Как сообщает novostipmr.com ссылаясь на газету «Приднестровье», сейчас колледж готовит востребованных в республике техников, агрономов, мехатроников, ветеринаров.
В колледже внедрена система дуального обучения, теоретические знания студенты получают в стенах учебного заведения, а практические навыки – на производстве. Колледж заключил договор с Тираспольским комбинатом хлебопродуктов и открыл курсы по подготовке трактористов и комбайнеров. По дуальной системе готовят и техников-мехатроников для сельского хозяйства – первый выпуск состоится в этом году.
Студенты могут параллельно с основной учебой заочно обучаться в Приднестровском госуниверситете им. Т.Г. Шевченко. Такая практика действует всего один год, и пока только один студент наряду со средним образованием получает и высшее.
По словам директора учебного заведения Владимира Бадюла, в настоящее время необходимо менять отношение молодых людей к профессии агронома. По этому направлению в последнее время отмечается минимальный набор, так как у школьников неправильное представление о профессии.
«Сегодня на полях устанавливают датчики, вылетают дроны, которые и наблюдают за посевами, а агроном анализирует данные и принимает решение. Современный специалист не только, знает как вырастить ту или иную культуру, но и в компьютерных технологиях разбирается», – говорит Владимир Бадюл.
Напомним, что в республике согласно положениям Стратегии развития ПМР до 2026 г. восстанавливается мелиоративный комплекс. Работа по развитию орошаемого земледелия как основы роста производства сельскохозяйственной продукции будет продолжена в текущем году. Такое поручение Министерству сельского хозяйства и природных ресурсов дал Президент ПМР в Послании к органам государственной власти и управления. novostipmr.com