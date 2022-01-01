Европейское статистическое управление опубликовало в пятницу первые данные за 2022 год о минимальной заработной плате по экономике стран Евросоюза. Согласно документу, в Румынии третья самая низкая минимальная заработная плата (515 евро) в блоке ЕС, а Люксембург — страна с самым высоким минимальным ежемесячным доходом (2257 евро). Минимальная заработная плата в румынском государстве почти в 4,4 раза ниже, чем в Люксембурге, пишет point.md ссылаясь на libertatea.ro
На 1 января этого года 21 из 27 государств-членов ЕС, то есть более двух третей, имели минимальную заработную плату по экономике. 13 государств-членов ЕС на востоке и юге ЕС имеют минимальную заработную плату ниже 1000 евро в месяц в 2022 году:
Болгария (332 евро)
Латвия (500 евро)
Румыния (515 евро)
Венгрия (542 евро)
Хорватия (624 евро)
Словакия (646 евро)
Чехия (652 евро)
Эстония (654 евро)
Польша (655 евро)
Литва (730 евро)
Греция (774 евро)
Мальта (792 евро)
Португалия (823 евро)
Только в двух странах блока Сообщества минимальная заработная плата по экономике немного превышает 1000 евро в месяц:
Словения (1074 евро)
Испания (1126 евро)
Шесть государств-членов ЕС, все на северо-западе блока, имеют минимальную заработную плату более 1500 евро в месяц:
Франция (1603 евро)
Германия (1621 евро)
Бельгия (1658 евро)
Нидерланды (1725 евро)
Ирландия (1775 евро)
Люксембург (2257 евро)
Единственными государствами-членами, которые еще не установили минимальную заработную плату по экономике, являются Дания, Италия, Кипр, Австрия, Финляндия и Швеция.