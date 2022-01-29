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В Румынии нашли самолёт, на котором громил фашистов будущий Герой Советского Союза

В Румынии нашли самолёт, на котором громил фашистов будущий Герой Советского Союза

В Румынии найдены фрагменты самолёта «Аэрокобра» Р-39, принадлежащего 104-му гвардейскому истребительному авиаполку Красной армии. Управлял самолётом гвардии старший лейтенант Михаил Лиховид — будущий Герой Советского Союза.

Установить принадлежность «Аэрокобры» удалось российскому и румынскому поисковикам: Руслану Хисамову из Калининграда и Мару Иоану из Бухареста.

Останки самолёты были найдены на северо-востоке Румынии, возле деревни Коту-Морий, неподалёку от границы с Молдавой, передает eadaily.com.

«Мар подчеркнул, что среди обломков самолёта костных останков лётчика и фрагментов его парашюта не было найдено. Часть деталей фюзеляжа и двигателя самолёта разбросаны в роще, часть по полю. В трёхстах метрах от „Аэрокобры“ они нашли место крушения немецкого самолёта. Помогли две очень важные находки: лючок с номером самолёта 31 и заводская шильда с серийными номерами самолёта. К архивной работе подключились опытные коллеги-поисковики, специалисты по авиации из других регионов России. Общими усилиями удалось установить: найден самолёт модели P-39Q-15. Согласно архивным данным, 3 июня 1944 года этот самолёт вылетел на боевое задание по прикрытию наступления наземных войск в районе Мовилес-Захорна. В ходе воздушного боя у Лиховида было перебито управление, и с высоты 300 метров Лиховид выпрыгнул с парашютом», — рассказал Руслан Хисамов.

Гвардии старший лейтенант Михаил Лиховид, находясь на вражеской территории, сумел вернуться в часть. Погиб лётчик спустя два месяца на территории Львовской области Украинской ССР, которая уже была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. Вынужденная посадка из-за повреждений истребителя вылилась в неравный бой с украинскими националистами.

Однополчане нашли Лиховида в 150 метрах от самолёта с пулевым ранением в грудь и двумя сабельными глубокими ранами в голове. По представлению Военного Совета 2-й воздушной армии Президиум Верховного Совета СССР 27 июня 1945 г. присвоил гвардии старшему лейтенанту Лиховиду Михаилу Степановичу (посмертно) звание Героя Советского Союза.

Нынешние власти города Львова в апреле 2021 года приняли решение демонтировать монумент Славы советским воинам, где вместе с Героем Советского Союза Михаилом Лиховидом похоронено более 3,5 тысяч воинов.
eadaily.com
  • Сегодня, 06:57
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