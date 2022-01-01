ДТП произошло в столице 28 января примерно в половине шестого вечера на перекрёстке улицы Карла Либкнехта и переулка Чкалова.
Столкнулись две междугородние маршрутки. Скорая с места ДТП в травмпункт РКБ увезла пассажирку 1989 года рождения. В момент аварии она ударилась коленом и головой. Её обследуют врачи, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Инспекторы ДПС выяснили: оба водителя проехали перекрёсток на жёлтый.
Мужчина 1986 года рождения за рулём белого микроавтобуса хотел завершить манёвр, а водитель другой маршрутки тронулся в момент, когда после красного загорелся жёлтый.
Сотрудники столичного отдела ГАИ по факту ДТП проводят разбирательство.