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За год почти втрое выросло число граждан Молдовы, которых не пустили на Украину

За год почти втрое выросло число граждан Молдовы, которых не пустили на Украину

Граждане Молдовы в 2021 году заняли второе место по количеству отказов во въезде на территорию Украины.

В 2021 году практически втрое выросло количество граждан Молдовы, которых не пустили на территорию Украины. Об этом свидетельствуют данные Государственной пограничной службы соседнего государства.

"Почти втрое выросло количество отказов во въезде на Украину гражданам Молдовы – более 5300 человек", – сказано в сообщении ведомства.
Это второй показатель по отказу во въезде на территорию Украины. Больше, около 7 тысяч, оказалось граждан РФ, которых не пустили на Украину. Замыкают тройку граждане Индии – 1435 отказов, сообщает sputnik.md.

Также часто отказывали во въезде на территорию Украины гражданам Румынии (1399), Польши (1319), Египта (1114) и Белоруссии (765).

"Главными причинами отказов в пропуске через границу иностранным гражданам, как и в прошлом году, были карантинные ограничения и неподтверждение цели поездки", – говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины.

Всего в 2021 году отказали во въезде на Украину 31 тысяче иностранных граждан, что примерно вдвое больше, чем в 2020 году.

По данным ведомства, количество пересечений госграницы этой страны в прошлом году выросло на 18% по сравнению с 2020-м.
sputnik.md
  • Сегодня, 07:04
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