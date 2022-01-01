Народный артист РСФСР Леонид Куравлев умер после тяжелой болезни на 86-м году жизни. Об этом сообщили в воскресенье в Союзе кинематографистов РФ."Леонид Вячеславович скончался, мы на связи с его сыном", - сказал собеседник агентства. Время и дата прощания уточняются.Леонид Куравлев родился 8 октября 1936 года в Москве. Он поступил на актерское отделение ВГИКа со второй попытки, учился в мастерской педагога Бориса Бибикова. После окончания вуза Куравлев поступил на работу в труппу Театра-студии киноактера (ныне Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова), где служил до 1992 года.Дебют Куравлева в кино состоялся в 1958 году: он сыграл роль в курсовой работе Александра Гордона и Андрея Тарковского "Сегодня увольнения не будет". Первой полнометражной работой для него стал фильм "Мичман Панин" (1960) Михаила Швейцера.За годы творчества Леонид Куравлев сыграл более 200 ролей. Среди наиболее известных фильмов с его участием "Живет такой парень" (1964) Василия Шукшина, "Золотой теленок" (1968) Михаила Швейцера, "Иван Васильевич меняет профессию" (1973) и "Опасно для жизни!" (1985) Леонида Гайдая, "Афоня" (1975) Георгия Данелии, "Ищите женщину" (1982) Аллы Суриковой, "Ширли-мырли" (1995) Владимира Меньшова