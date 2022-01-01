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Умер Леонид Куравлев

Умер Леонид Куравлев

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев умер после тяжелой болезни на 86-м году жизни. Об этом сообщили в воскресенье в Союзе кинематографистов РФ.

"Леонид Вячеславович скончался, мы на связи с его сыном", - сказал собеседник агентства. Время и дата прощания уточняются.

Леонид Куравлев родился 8 октября 1936 года в Москве. Он поступил на актерское отделение ВГИКа со второй попытки, учился в мастерской педагога Бориса Бибикова. После окончания вуза Куравлев поступил на работу в труппу Театра-студии киноактера (ныне Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова), где служил до 1992 года.

Дебют Куравлева в кино состоялся в 1958 году: он сыграл роль в курсовой работе Александра Гордона и Андрея Тарковского "Сегодня увольнения не будет". Первой полнометражной работой для него стал фильм "Мичман Панин" (1960) Михаила Швейцера.

За годы творчества Леонид Куравлев сыграл более 200 ролей. Среди наиболее известных фильмов с его участием "Живет такой парень" (1964) Василия Шукшина, "Золотой теленок" (1968) Михаила Швейцера, "Иван Васильевич меняет профессию" (1973) и "Опасно для жизни!" (1985) Леонида Гайдая, "Афоня" (1975) Георгия Данелии, "Ищите женщину" (1982) Аллы Суриковой, "Ширли-мырли" (1995) Владимира Меньшова
  • Сегодня, 14:26
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