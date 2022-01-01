Молдавские власти обратились в Европейскую комиссию с просьбой устранить ранее допущенные ошибки и откорректировать список отходов, которые могут быть экспортированы из Европейского Союза в Молдову.
Уточнения относительно режима экспорта отходов из ЕС в Республику Молдова сделаны Министерством окружающей среды в контексте публичных дискуссий, передает point.md ссылаясь на ipn.md
В соответствии с законодательством Европейского Союза об экспорте определенных отходов, предназначенных для обработки, список отходов и стран, в которых они могут быть экспортированы, периодически подвергается оценке и изменениям. Решение ЕС включить или исключить определенные отходы основано также на национальном законодательстве о режиме их импорта и переработки.
Весной 2019 года по заказу Европейской комиссии было проведено исследование по корректировке списка. Тогда Республика Молдова представила соответствующую информацию, запрошенную экспертами. Однако в процессе составления списка международными экспертами была допущена ошибка и положения Закона об отходах, которые допускают исключения при импорте в Республику Молдова определенных категорий отходов, не были включены как исключения в приложения III и III-А Регламента Европейской комиссии.
Согласно Закону Республики Молдова об отходах, запрещен импорт отходов и остатков любого рода, за исключением категорий отходов, представленных в Приложении № 7, включая стекло, картон и металлолом.
Регламент Европейской комиссии вступил в силу в ноябре 2021 года, после чего был прекращен экспорт из ЕС некоторых категорий отходов, в том числе металлолома в страны, с которыми ранее существовали торговые отношения в этом сегменте. Информация для корректировки регламента была подана более чем 80 государствами.
„В целях обеспечения корреляции между законодательством Республики Молдова и ЕС, хорошего функционирования национального законодательства и внесения поправок совместно с другими государствами, Министерство окружающей среды направило письмо в адрес Европейской комиссии для внесения поправок в соответствующие приложения (III и III-А)”, говорится в пресс-релизе министерства.
Регламент Европейской комиссии прямо предусматривает, что переработка отходов, экспортируемых из ЕС в Республику Молдова, осуществляется только компаниями, имеющими экологическое разрешение. Это разрешение выдает Агентство окружающей среды Республики Молдова. Соответственно, компании, которые не соответствуют требованиям, не смогут импортировать и обрабатывать определенные категории отходов, даже если поправки к соответствующему регламенту будут одобрены Европейской комиссией и будет разрешен экспорт металлолома.