В городе Белгород-Днестровский Одесской области местный житель прикрепил к электрическим опорам муляжи боевых гранат для того, чтобы уберечь камеры наблюдения. Об этом сообщили в Белгород-Днестровском отделе полиции, передает УНН.
Детали
30 января в сети появилась видеозапись, на которой видны якобы гранаты на электроопорах в городе Белгород-Днестровский.
Правоохранители, к которым обратился автор видео, выяснили, что это-муляжи. Их повесил хозяин дома рядом. Он установил на столбах две камеры видеонаблюдения, а, чтобы их не украли, прикрепил к ним муляжи гранат, приобретенные на рынке.
Указанные сведения зарегистрированы в журнал единого учета Белгород-Днестровского районного отдела полиции. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и решают вопрос о его квалификации.