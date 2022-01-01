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В Одесской области на фонарных столбах заметили гранаты, которые оказались муляжами: за дело взялась полиция

В Одесской области на фонарных столбах заметили гранаты, которые оказались муляжами: за дело взялась полиция

В городе Белгород-Днестровский Одесской области местный житель прикрепил к электрическим опорам муляжи боевых гранат для того, чтобы уберечь камеры наблюдения. Об этом сообщили в Белгород-Днестровском отделе полиции, передает УНН.

Детали

30 января в сети появилась видеозапись, на которой видны якобы гранаты на электроопорах в городе Белгород-Днестровский.

Правоохранители, к которым обратился автор видео, выяснили, что это-муляжи. Их повесил хозяин дома рядом. Он установил на столбах две камеры видеонаблюдения, а, чтобы их не украли, прикрепил к ним муляжи гранат, приобретенные на рынке.

Указанные сведения зарегистрированы в журнал единого учета Белгород-Днестровского районного отдела полиции. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и решают вопрос о его квалификации.


Фото, источник: unn.com.ua
  • Сегодня, 08:13
  • DTV
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