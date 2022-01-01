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Установлена фиксированная величина МРОТ для исчисления заработной платы работников бюджетной сферы

Установлена фиксированная величина МРОТ для исчисления заработной платы работников бюджетной сферы

С 1 января 2022 года для исчисления заработной платы работников бюджетной сферы, установлена фиксированная величина минимального размера оплаты труда (МРОТ). Министерством по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики были внесены соответствующие изменения и дополнения в приказ «Об установлении минимального размера оплаты труда на I квартал 2022 года в Приднестровской Молдавской Республике». Соответствующий Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровья был подписан 11 января 2022 года и зарегистрирован Министерством юстиции Приднестровской Молдавской Республики 26 января 2022 года, регистрационный № 10777.

«С 1 января 2022 года, для исчисления заработной платы работников, уровень которой регулируется в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики о заработной плате работников бюджетной сферы, денежном довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия, денежном содержании государственных гражданских служащих, получающих доплаты до величины МРОТ, установлена фиксированная величина минимального размера оплаты труда», - указывается в обновленном нормативе Минсоцзащиты ПМР.

На I квартал 2022 года фиксированная величина МРОТ для бюджетников составляет:

- для неквалифицированных работников – 1 809 руб.;

- для квалифицированных работников – 1 989,9 руб.

Для других категорий работников величины МРОТ на I квартал 2022 года сохранились на прежнем уровне.

1). МРОТ для работников организаций, минимальный размер оплаты труда которых рассчитывается с коэффициентом 1,0 (бюджетные организации, предприятия малого бизнеса с количеством работников до 50 чел.):

- для неквалифицированных работников – 1 743 руб.;

- для квалифицированных работников – 1 917,3 руб.

2). МРОТ для работников организаций, минимальный размер оплаты труда которых рассчитывается с коэффициентом 1,5 (для крупного и среднего бизнеса):

- для неквалифицированных работников – 2 614,5 руб.;

- для квалифицированных работников – 2 876 руб.

Ознакомиться с Приказом Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики от 11 января 2021 года № 1 «О внесении изменений и дополнений в Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики от 27 декабря 2021 года № 1431 «Об установлении минимального размера оплаты труда на I квартал 2022 года в Приднестровской Молдавской Республике» можно здесь.
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