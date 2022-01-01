Инспекторы ДПС Управления и территориальных ОГАИ за минувшие выходные отстранили от управления 12 водителей, севших пьяными за руль.
Так, в Бендерах, четверо нарушителей отказались проходить медосвидетельствование. Им грозит штраф до 5520 рублей и лишение водительских прав, сообщает пресс-служба МВД ПМР
Инспекторы бендерского отдела ГАИ привлекли к админответственности за езду «под градусом» ещё двоих водителей (по ст. 12.8 п. 1 КоАП ПМР) и одного автовладельца (по ст. 12.8 п. 2 КоАП ПМР) за то, что передал управление авто пьяному человеку. Ещё у одного нетрезвого водителя при себе не было водительского удостоверения.
Двоих автолюбителей «под хмельком» задержали сотрудники ОГАИ г. Тирасполь и г. Рыбница. Нарушителям грозит лишение права управления до двух лет и штраф – до 3680 рублей ПМР.
Инспекторы УГАИ в столице остановили нетрезвого водителя. В таком состоянии за руль ему разрешил сесть владелец авто. Оба будут лишены прав, а ещё заплатят штраф – до 3680 рублей ПМР.
Сотрудники Госавтоинспекции Приднестровья обращают внимание водителей. Пьянство за рулём не остаётся безнаказанным.
Садясь за руль в состоянии опьянения, вы подвергаете опасности не только свою жизнь, но и жизнь и здоровье других участников дорожного движения.