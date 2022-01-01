Спасатели из Чехии как минимум шесть часов боролись с сильнейшим пожаром — самым разрушительным за последние десятилетия. Он охватил склады автомобильного концерна Skoda. Всё произошло недалеко от Праги, сообщает point со ссылкой на ren.tv
По неясной пока причине вспыхнули деревянные паллеты, на которых стояли коробки с запчастями. В считанные минуты пламя охватило огромную площадь, остановить его мешал шквалистый ветер.
Лишь к утру пожарным удалось взять ситуацию под контроль. В итоге уничтожены миллионы деталей. По предварительным расчётам, ущерб составил почти 50 миллионов долларов, что просто колоссальный удар для автогиганта.
Эксперты отрасли полагают: теперь на мировом авторынке может усугубиться и без того острый дефицит комплектующих.