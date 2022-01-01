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Сильнейший пожар произошел в Чехии на заводе Skoda

Сильнейший пожар произошел в Чехии на заводе Skoda

Спасатели из Чехии как минимум шесть часов боролись с сильнейшим пожаром — самым разрушительным за последние десятилетия. Он охватил склады автомобильного концерна Skoda. Всё произошло недалеко от Праги, сообщает point со ссылкой на ren.tv

Сильнейший пожар произошел в Чехии на заводе Skoda

По неясной пока причине вспыхнули деревянные паллеты, на которых стояли коробки с запчастями. В считанные минуты пламя охватило огромную площадь, остановить его мешал шквалистый ветер.

Лишь к утру пожарным удалось взять ситуацию под контроль. В итоге уничтожены миллионы деталей. По предварительным расчётам, ущерб составил почти 50 миллионов долларов, что просто колоссальный удар для автогиганта.

Эксперты отрасли полагают: теперь на мировом авторынке может усугубиться и без того острый дефицит комплектующих.

  • Сегодня, 12:30
  • DTV
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