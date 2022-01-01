Dnestr.TV

 
0

Олимпиада-2022: сколько заработают украинцы за завоеванные медали

Олимпиада-2022: сколько заработают украинцы за завоеванные медали

Китайская столица Пекин будет принимать XXIV Зимние Олимпийские игры с 4 по 20 февраля 2022 года.Решение о проведении 24-х по счету зимних игр было принято 31 июля 2015 года на сессии Международного Олимпийского комитета в Куала-Лумпуре (Малайзия).

В Пекине выступит около 3 тысяч спортсменов из 95 стран мира. Будет разыграно 109 комплектов медалей в 7 видах спорта (15 дисциплин).

Комплектов медалей на 7 больше, чем на ОИ-2018 в Пхенчхане, так как были введены новые дисциплины в бобслее, шорт-треке, фристайле, прыжках с трамплина и сноубординге.

На предстоящих соревнованиях выступят 45 спортсменов из Украины, которые будут бороться за медали в 12-ти дисциплинах.

Стало известно, какую сумму призовых получат украинские спортсмены, если выиграют олимпийскую медаль, сообщает isport.ua

Золото – 125 тысяч долларов (3,5 миллиона гривен);

Серебро – 80 тысяч долларов (2,2 миллиона гривен);

Бронза – 55 тысяч долларов (1,5 миллиона гривен).

Примечательно, что такие же суммы призовых спортсмены получали на трех последних Олимпиадах – в 2014 и 2018 годах, а также на ОИ-2020 в Токио, которая состоялась летом 2021 года.

Расписание Олимпийских игр-2022
  • Сегодня, 13:11
  • DTV
  • Просмотров: 12
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Приднестровье подняли цены на топливо
  • Вниманию граждан, желающих вывезти свой автомобиль на т ...
  • В руководстве Тирасполя и Бендер новые назначения
  • Кому положена доплата к российской пенсии в 2022 году
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • Более половины экспорта с левого берега Днестра поступа ...
  • Новые назначения : Александр Розенберг стал министром с ...
  • Определена величина минимального размера оплаты труда н ...
  • Оперштаб: Загруженность инфекционных госпиталей на сего ...
  • В Приднестровье в этом месяце второй раз подняли цены н ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Приднестровье подняли цены на топливо
  • Вниманию граждан, желающих вывезти свой автомобиль на т ...
  • В руководстве Тирасполя и Бендер новые назначения
  • Кому положена доплата к российской пенсии в 2022 году
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • Более половины экспорта с левого берега Днестра поступа ...
  • Новые назначения : Александр Розенберг стал министром с ...
  • Определена величина минимального размера оплаты труда н ...
  • Оперштаб: Загруженность инфекционных госпиталей на сего ...
  • В Приднестровье в этом месяце второй раз подняли цены н ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна