Китайская столица Пекин будет принимать XXIV Зимние Олимпийские игры с 4 по 20 февраля 2022 года.Решение о проведении 24-х по счету зимних игр было принято 31 июля 2015 года на сессии Международного Олимпийского комитета в Куала-Лумпуре (Малайзия).
В Пекине выступит около 3 тысяч спортсменов из 95 стран мира. Будет разыграно 109 комплектов медалей в 7 видах спорта (15 дисциплин).
Комплектов медалей на 7 больше, чем на ОИ-2018 в Пхенчхане, так как были введены новые дисциплины в бобслее, шорт-треке, фристайле, прыжках с трамплина и сноубординге.
На предстоящих соревнованиях выступят 45 спортсменов из Украины, которые будут бороться за медали в 12-ти дисциплинах.
Стало известно, какую сумму призовых получат украинские спортсмены, если выиграют олимпийскую медаль, сообщает isport.ua
Золото – 125 тысяч долларов (3,5 миллиона гривен);
Серебро – 80 тысяч долларов (2,2 миллиона гривен);
Бронза – 55 тысяч долларов (1,5 миллиона гривен).
Примечательно, что такие же суммы призовых спортсмены получали на трех последних Олимпиадах – в 2014 и 2018 годах, а также на ОИ-2020 в Токио, которая состоялась летом 2021 года.