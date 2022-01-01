Впервые в Приднестровье в городе Бендеры составили реестр бесхозной недвижимости. Как сообщает официальный сайт Бендерского городского Совета народных депутатов, в этот реестр включено более 50 объектов муниципальной, государственной и частной собственности. Регламентировать их рациональное использование, с такой законодательной инициативой выступили бендерские депутаты
«Благодаря работе городского Совета, в частности постоянной депутатской комиссии по недвижимости, в прошлом году была сделана объемная работа. Мы первыми в республике составили Реестр объектов бесхозно содержимой недвижимости, - заявил председатель Бендерского городского Совета народных депутатов Юрий Кара.
Решения об использовании объектов госсобственности будет принимать Минэкономразвития. Судьба муниципальных будет решаться комиссионно, по каждому объекту - в отдельности. Нерадивым собственникам есть о чем задуматься – инициатива подразумевает содержание объекта в надлежащем состоянии.В обратном случае права собственности можно лишиться. Это крайняя мера, говорят депутаты, такое решение будет приниматься через суд.
«Если собственник после предупреждения продолжает нарушат права и интересы соседей и без уважительных причин не проведет необходимый ремонт, суд по иску органа местного государственного самоуправления сможет принять решение о продаже с публичных торгов таких объектов недвижимого имущества с выплатой собственнику вырученных от продажи средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения», - озвучил формулировку, закрепленную в тексте инициативы, председатель Бендерского городского Совета народных депутатов Юрий Кара.