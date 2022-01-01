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Владельцы авто, зарегистрированных в других странах, смогут пройти техосмотр в ПМР

Владельцы авто, зарегистрированных в других странах, смогут пройти техосмотр в ПМР

В настоящее время согласно данным таможенных органов, на территории республики находится около 4000 транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах.

До настоящего момента владельцы таких машин в виду ограничительных мер, связанных с пандемией и введением ряда ограничений, в том числе и на пересечение государственной границы, были лишены возможности прохождения техосмотра в стране регистрации своего транспортного средства, сообщается на сайте Правительства.

Постановление № 27, подписанное Председателем Правительства, закрепляет возможность прохождения технического осмотра данной категории транспортных средств на территории Приднестровья.

Владельцы авто, зарегистрированных в других странах, смогут пройти техосмотр в ПМР
Владельцы авто, зарегистрированных в других странах, смогут пройти техосмотр в ПМР
gov-pmr.org
  • Вчера, 21:01
  • DTV
  • Просмотров: 39
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