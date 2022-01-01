В настоящее время согласно данным таможенных органов, на территории республики находится около 4000 транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах.
До настоящего момента владельцы таких машин в виду ограничительных мер, связанных с пандемией и введением ряда ограничений, в том числе и на пересечение государственной границы, были лишены возможности прохождения техосмотра в стране регистрации своего транспортного средства, сообщается на сайте Правительства.
Постановление № 27, подписанное Председателем Правительства, закрепляет возможность прохождения технического осмотра данной категории транспортных средств на территории Приднестровья.