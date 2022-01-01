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Microsoft отбила одну из крупнейших DDoS-атак в мире

Microsoft отбила одну из крупнейших DDoS-атак в мире

Пиковый уровень трафика достиг 3,49 терабита в секунду. Атака длилась около 15 минут от около 10 тысяч источников из многих стран.

В ноябре 2021 года компания Microsoft успешно отразила одну из крупнейших DDoS-атак в истории - атаке подверглась облачная платформа Azure. Об этом сказано в отчете Azure DDoS Protection, опубликованном в понедельник, 31 января.

Пиковый уровень трафика достиг 3,49 терабита в секунду, а скорость передачи пакетов (pps) достигла 340 млн пакетов в секунду. Атака длилась около 15 минут от около 10 тысяч источников из многих стран, пишет korrespondent.net.

Кроме того, Microsoft предотвратила в декабре две большие атаки с пропускным трафиком, превышающим 2,5 Тбит/с. Это UDP-атака (с использованием User Datagram Protocol), сделанная со скоростью 3,25 Тбит/с продолжительностью свыше 15 минут, и пятиминутная атака со скоростью 2,55 Тбит/с.

Всего в 3-м и 4-м кварталах Microsoft в среднем предотвращала по 1955 атак в день. Это на 40% больше, чем в первом полугодии 2021 года. Больше всего атак в день зарегистрировали 10 августа - 4296. Всего во втором полугодии Microsoft предотвратила 359 713 атак на свою глобальную инфраструктуру. Это на 43% больше, чем в первые два квартала.

Больше всего пострадала игровая индустрия, однако количество атак в финансах, медиа, ритейле и среди интернет-провайдеров растет.
korrespondent.net
  • Вчера, 21:15
  • DTV
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