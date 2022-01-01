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По решению Оперштаба при Президенте рестораны, кафе и бары будут работать до 23:00
С 31 января 2022 года до 1 марта приостанавливают свою работу ночные развлекательные центры, клубы и дискотеки, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Под запретом:
– караоке;
– развлекательно-досуговые и иные массовые мероприятия в заведениях общественного питания и культурно-досуговых учреждениях;
– услуги в детских развлекательных центрах, игровых комнатах и зонах (в том числе на территории заведений общественного питания).
Заведения общественного питания – рестораны, кафе, бары – работают до 23:00. Следование рекомендациям СЭС по организации работы ОБЯЗАТЕЛЬНО.
При несоблюдении карантинных требований деятельность заведения может быть приостановлена до 7 дней, а владельцам придётся заплатить штраф согласно действующему законодательству.
Оперштаб разрешил не прерывать тренировки профессиональным спортсменам, готовящимся к соревнованиям, при соблюдении санитарно-эпидемиологических норм.
Продолжат работу и физиотерапевтические центры и водолечебницы, а также отделения физиотерапии поликлиник.
mvdpmr.org
- Вчера, 21:28
- DTV
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