Dnestr.TV

 
0

По решению Оперштаба при Президенте рестораны, кафе и бары будут работать до 23:00

По решению Оперштаба при Президенте рестораны, кафе и бары будут работать до 23:00

С 31 января 2022 года до 1 марта приостанавливают свою работу ночные развлекательные центры, клубы и дискотеки, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Под запретом:

– караоке;

– развлекательно-досуговые и иные массовые мероприятия в заведениях общественного питания и культурно-досуговых учреждениях;

– услуги в детских развлекательных центрах, игровых комнатах и зонах (в том числе на территории заведений общественного питания).

Заведения общественного питания – рестораны, кафе, бары – работают до 23:00. Следование рекомендациям СЭС по организации работы ОБЯЗАТЕЛЬНО.

При несоблюдении карантинных требований деятельность заведения может быть приостановлена до 7 дней, а владельцам придётся заплатить штраф согласно действующему законодательству.

Оперштаб разрешил не прерывать тренировки профессиональным спортсменам, готовящимся к соревнованиям, при соблюдении санитарно-эпидемиологических норм.

Продолжат работу и физиотерапевтические центры и водолечебницы, а также отделения физиотерапии поликлиник.
mvdpmr.org
  • Вчера, 21:28
  • DTV
  • Просмотров: 39
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Приднестровье подняли цены на топливо
  • Вниманию граждан, желающих вывезти свой автомобиль на т ...
  • В руководстве Тирасполя и Бендер новые назначения
  • Кому положена доплата к российской пенсии в 2022 году
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • Более половины экспорта с левого берега Днестра поступа ...
  • Новые назначения : Александр Розенберг стал министром с ...
  • Определена величина минимального размера оплаты труда н ...
  • Оперштаб: Загруженность инфекционных госпиталей на сего ...
  • В Приднестровье в этом месяце второй раз подняли цены н ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Приднестровье подняли цены на топливо
  • Вниманию граждан, желающих вывезти свой автомобиль на т ...
  • В руководстве Тирасполя и Бендер новые назначения
  • Кому положена доплата к российской пенсии в 2022 году
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • Более половины экспорта с левого берега Днестра поступа ...
  • Новые назначения : Александр Розенберг стал министром с ...
  • Определена величина минимального размера оплаты труда н ...
  • Оперштаб: Загруженность инфекционных госпиталей на сего ...
  • В Приднестровье в этом месяце второй раз подняли цены н ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна