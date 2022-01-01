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Из-за удорожания растаможки: порт "Черноморск" под Одессой переполнен подержанными авто

Из-за удорожания растаможки: порт "Черноморск" под Одессой переполнен подержанными авто

На складах порта "Черноморск" не осталось места для машин после разгрузки парома с подержанными корейскими автомобилями. Причина – в новых таможенных тарифах, из-за чего клиенты не хотят покапать иномарки.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на сайт Деловая Одесса.

28 января с судна Yong Shin в порту выгрузили 1432 автомобиля из Кореи, при этом на складе уже находились около 1200 б/у машин. В первые дни февраля ожидается еще одно судно, которое доставит 1308 новых и подержанных машин.

Из-за удорожания растаможки: порт "Черноморск" под Одессой переполнен подержанными авто

Если в ближайшее время не удастся разгрузить склады, то следующую партию автомобилей просто некуда будет выгружать. Это угрожает порту и судовладельцам немалыми убытками.

Задержки с вывозом авто со складов вызваны новыми индикативными ценами (их таможня использует вместо реальных цен авто при расчете величины таможенных сборов и платежей) на автомобили, импортированными из Кореи.

Из-за удорожания растаможки: порт "Черноморск" под Одессой переполнен подержанными авто

Цены повысились, в среднем, на 2 тысячи долларов за одно авто. После введения новых индикативов число отгруженных из Кореи авто уменьшилось в два раза. Но склады все равно переполнены.

Для многих украинцев подержанное авто – единственный способ приобрести собственную машину. Но далеко не все из них, готовы платить цену в 1,5-2 раза больше рыночной.

Администрация порта обратилась в таможню с просьбой еще раз пересмотреть индикативные цены и установить их на справедливом уровне. По ее оценкам, убытки предприятия из-за завышения стоимости растаможки только в феврале составит около 1 миллиона гривен, а прекращение поставок автомобилей из Кореи в этом году станет причиной недополучения бюджетом около 25 млн грн.

Из-за удорожания растаможки: порт "Черноморск" под Одессой переполнен подержанными авто

Напомним, что компания Nissan объявила о масштабном отзыве в США кроссоверов Rogue, продающимся в Украине под именем X-Trail. Причина – опасность возгорания автомобиля из-за мокрой обуви.
rbc.ua
  • Вчера, 22:01
  • DTV
  • Просмотров: 31
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