В феврале 2022 года в России начнут действовать несколько важных законов и нововведений. В частности, увеличатся пенсии и социальные пособия, бизнес получит больше возможностей для поддержки, а в кинотеатрах зрители смогут посмотреть российские фильмы по "Пушкинской карте". Какие еще изменения произойдут в жизни россиян в последний месяц зимы.
Индексация пенсий
С февраля неработающие пенсионеры начнут получать повышенную страховую пенсию — ее проиндексируют выше уровня инфляции, на 8,6%. Кроме того, пенсионеры получат доплату за январь в виде разницы между индексацией, которая произошла в начале года (на 5,9%), и 8,6%, потому что закон имеет обратную силу.
Индексация соцвыплат
1 февраля материнский капитал и ряд других пособий проиндексируют на 8,4%. Размер материнского капитала на первого ребенка составит 524,5 тыс. рублей, на второго ребенка — 693,1 тыс. рублей, если семья не получала материнский капитал на первого ребенка. А размер доплаты при рождении второго ребенка, если семья получала материнский капитал при рождении первого ребенка, составит 168,6 тыс. рублей.
Теперь размер маткапитала будет ежегодно пересматриваться исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год, то есть в соответствии с фактической, а не прогнозируемой инфляцией, как раньше.
Также на 8,4% проиндексируют ежемесячные выплаты инвалидам, ветеранам боевых действий, Героям Советского Союза и России и ряду других льготных категорий россиян.
Прожиточный минимум должников
С 1 февраля вступит в силу закон о минимальном гарантированном доходе должников, согласно которому на зарплату и другие доходы, равные прожиточному минимуму трудоспособного населения в целом по РФ, не может быть обращено взыскание по исполнительным документам. Должнику нужно будет только подать в службу судебных приставов заявление с реквизитами банковского счета, где должны сохранить минимальный доход.
Ограничение не распространяется на взыскание алиментов, возмещение причиненного преступлением ущерба и нанесенного здоровью вреда, компенсацию морального вреда и вреда в связи со смертью кормильца, уплату административных и судебных штрафов, назначенных в качестве меры уголовно-правового характера.
Поддержка бизнеса
С 1 февраля малый и средний бизнес, самозанятые и те, кто планирует открыть свое дело, смогут получить поддержку на базе цифровой платформы малого и среднего предпринимательства. Это эксперимент, в котором участвуют Минцифры, Центральный банк, Минэкономразвития, Федеральная налоговая служба и Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП).
Новая цифровая платформа адресно подберет меры поддержки бизнесменам. Кроме того, здесь удастся получить услуги, необходимые на разных этапах развития своего дела. Вся работа будет идти дистанционно, нужная информация – проходить через систему межведомственного электронного взаимодействия.
Эксперимент с новой цифровой платформой рассчитан до 1 февраля 2025 года.
Контроль за медотводами от вакцинации
После каждого случая введения вакцины (ее компонентов) против COVID-19 или обнаружения медицинского противопоказания к вакцинации сведения будут вноситься в специальный информационный ресурс. Таким образом с 1 февраля вводится контроль за предоставлением медицинских отводов от вакцинации.
Для посещения общественных мест сохраняется возможность в случае отсутствия сертификата, подтверждающего, что гражданин перенес заболевание, вакцинировался или имеет медицинский отвод, использовать документ, подтверждающий отрицательный результат исследования на наличие новой коронавирусной инфекции методом ПЦР.
В кино по "Пушкинской карте"
С 1 февраля появится возможность использовать "Пушкинскую карту" для покупки билетов в кино на отечественные фильмы. На это можно будет потратить не больше 2 тыс. рублей из общей суммы карты, равной 5 тыс. рублей.
"Пушкинская карта" предоставляет россиянам в возрасте от 14 до 22 лет возможность посещать культурные мероприятия и учреждения за счет государства.
Информация о состоянии многоквартирных домов
Органы власти и местного самоуправления с 1 февраля обязаны передавать в Росреестр данные о признании дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции. Оттуда эти данные будут направляться в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).
Информацию предоставят в виде выписки по запросам любых лиц.
"Арктический гектар"
Безвозмездно получить гектар арктической земли с 1 февраля сможет любой россиянин или участник госпрограммы по добровольному переселению соотечественников. Ранее землю в приоритетном порядке предоставляли местным жителям.
По правилам участия в программе в течение одного года необходимо уведомить уполномоченный орган о выбранном виде использования земли, через три года в течение трех месяцев задекларировать использование земли, а к завершению пятилетнего срока в течение полугода подать заявление о предоставлении земли в собственность или аренду, подтвердив ее использование.
Экологические штрафы
Вводятся штрафы за отсутствие или несвоевременную установку систем автоматического контроля за источниками выбросов загрязняющих веществ. С 1 февраля штраф для должностных лиц составит до 40 тыс. рублей, для юридических — до 200 тыс. рублей.
Также штрафы будут грозить, если системы контроля были установлены с нарушением требований или некорректно передают данные в государственный реестр.
Пожизненное заключение педофилов
Сексуальное насилие над несовершеннолетними, совершенное повторно, либо в отношении двух и более несовершеннолетних, либо если оно было сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления против личности, с 8 февраля будет караться пожизненным лишением свободы.
Штрафы за немаркированные табак и алкоголь
С 8 февраля в несколько раз повышаются штрафы за производство и оборот немаркированной табачной и алкогольной продукции.
Также вводится административная ответственность за ее перевозку. Для физических лиц штраф составит от 15 тыс. до 25 тыс. рублей с конфискацией продукции.
"Платон" обойдется дороже
С 1 февраля в России изменятся тарифы в системе "Платон", собирающей деньги с большегрузов в счет вреда, который они причиняют федеральным дорогам. Проезд для грузовика массой более 12 тонн будет стоить 2,54 рубля за километр вместо 2,34 рубля, как было ранее. Тариф скорректировали на основе инфляции за предыдущий год. По официальным данным, в системе "Платон" зарегистрировано более полутора миллионов грузовиков массой свыше 12 тонн.
Изменение в расписании электричек
В феврале поменяют расписание некоторых электричек Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД). Это связано с работами на станции Щелково. Время отправления и прибытия изменится у электричек, курсирующих между Москвой и станциями Монино, Щелково и Пушкино: с 1 по 7 февраля и с 11 по 17 февраля с 00:05 до 05:30, а также с 7 по 10 февраля и с 17 по 27 февраля с 22:30 до 02:30.
Вместе с тем с 7 по 9 февраля и с 17 по 27 февраля из расписания уберут электричку № 7286, отправлявшуюся из Москвы в Монино в 22:30. Ознакомиться с актуальным расписанием пригородных поездов пассажиры могут на вокзалах и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении РЖД.
В Таиланд – без карантина С 1 февраля в Таиланде иностранным туристам, которые прошли полную вакцинацию, не нужно будет сидеть на карантине. Эта мера касается и россиян. При этом, по словам руководителя отдела новостей МИД Таиланда Марати Налиты Андамо, путешественники должны будут сдать два теста на коронавирус: первый – после прилета в страну, второй потребуется на пятый день пребывания там.