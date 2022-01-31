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Рейтинг стран Европы по доступности бензина для населения

Рейтинг стран Европы по доступности бензина для населения

Максимальное количество бензина на среднюю зарплату можно приобрести в Люксембурге, где цены на топливо относительно невысокие, а доходы населения одни из самых больших в Европе, наименьшее — на Украине, где низкие цены сочетаются со скромными заработками.Казахстан, Россия и Беларусь возглавили список стран с самыми низкими ценами на бензин в Европе.

Таковы данные рейтинга, составленного ria.ru

Рейтинг стран Европы по доступности бензина для населения

Украина занимает четвертое место. Однако по показателю покупательской способности населения (сколько литров АИ95 можно приобрести на среднюю зарплату) она замыкает таблицу.

Самый дорогой бензин Европы продается в Нидерландах, в пересчете на российскую валюту — 169,1 рубля за литр. Следом идут Финляндия, Дания, Норвегия и Швеция. Там литр бензина обойдется дороже 150 рублей.

Во всех странах литр АИ95 за год подорожал. Меньше всего — в России (+8,6%). Больше всего — в Литве (+31,7%).
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