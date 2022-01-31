Максимальное количество бензина на среднюю зарплату можно приобрести в Люксембурге, где цены на топливо относительно невысокие, а доходы населения одни из самых больших в Европе, наименьшее — на Украине, где низкие цены сочетаются со скромными заработками.Казахстан, Россия и Беларусь возглавили список стран с самыми низкими ценами на бензин в Европе.
Украина занимает четвертое место. Однако по показателю покупательской способности населения (сколько литров АИ95 можно приобрести на среднюю зарплату) она замыкает таблицу.
Самый дорогой бензин Европы продается в Нидерландах, в пересчете на российскую валюту — 169,1 рубля за литр. Следом идут Финляндия, Дания, Норвегия и Швеция. Там литр бензина обойдется дороже 150 рублей.
Во всех странах литр АИ95 за год подорожал. Меньше всего — в России (+8,6%). Больше всего — в Литве (+31,7%).