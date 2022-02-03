Администрация США призвала страны Азии сократить закупки партий сжиженного природного газа, чтобы его можно было переправить в Европу в случае сокращения поставок российского газа в регион из-за ситуации с Украиной. Об этом сообщило агентство Bloomberg, пишет Газета.ru
Так, команда президента США Джо Байдена во главе с советником Госдепартамента по энергетической безопасности Амосом Хохштейном уже обратились к Китаю, Японии, Южной Корее и Индии.
Кроме того, были проведены переговоры с производителями газа из Катара, Нигерии, Египта, Ливии и Алжира. Их призвали увеличить производство СПГ в случае начала боевых действий на Украине.
Администрация Байдена также консультировалась с нефтегазовыми компаниями, такими как Chevron и ExxonMobil.
Ранее издание The New Republic сообщило, что власти США используют «российскую угрозу» и нагнетание ситуации вокруг Украины ради продвижения своего газа в Европе. Об этом написала журналистка Кейт Аронофф в статье для The New Republic.
По ее словам, к этому методу прибегает уже третья президентская администрация. Так, бывший американский лидер Барак Обама проводил кампанию по продвижению сланцевого газа. А действующий президент Джо Байден поддерживает Южный газотранспортный коридор.
«Эскалация напряженности в отношениях с Россией может оказаться выгодной с точки зрения газовых интересов внутри США и за рубежом. Все труднее отделаться от ощущения, что потенциальный конфликт на Украине является не более чем «обдираловкой» — написала Аронофф.
До этого министр по энергетике и инновациям Австрии Леоноре Гевесслер заявила, что страна зависит от российского газа и намерена бороться с этой зависимостью.