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США призвали страны Азии сократить закупки газа для спасения Европы

США призвали страны Азии сократить закупки газа для спасения Европы

Администрация США призвала страны Азии сократить закупки партий сжиженного природного газа, чтобы его можно было переправить в Европу в случае сокращения поставок российского газа в регион из-за ситуации с Украиной. Об этом сообщило агентство Bloomberg, пишет Газета.ru

Так, команда президента США Джо Байдена во главе с советником Госдепартамента по энергетической безопасности Амосом Хохштейном уже обратились к Китаю, Японии, Южной Корее и Индии.

Кроме того, были проведены переговоры с производителями газа из Катара, Нигерии, Египта, Ливии и Алжира. Их призвали увеличить производство СПГ в случае начала боевых действий на Украине.

Администрация Байдена также консультировалась с нефтегазовыми компаниями, такими как Chevron и ExxonMobil.

Ранее издание The New Republic сообщило, что власти США используют «российскую угрозу» и нагнетание ситуации вокруг Украины ради продвижения своего газа в Европе. Об этом написала журналистка Кейт Аронофф в статье для The New Republic.

По ее словам, к этому методу прибегает уже третья президентская администрация. Так, бывший американский лидер Барак Обама проводил кампанию по продвижению сланцевого газа. А действующий президент Джо Байден поддерживает Южный газотранспортный коридор.

«Эскалация напряженности в отношениях с Россией может оказаться выгодной с точки зрения газовых интересов внутри США и за рубежом. Все труднее отделаться от ощущения, что потенциальный конфликт на Украине является не более чем «обдираловкой» — написала Аронофф.

До этого министр по энергетике и инновациям Австрии Леоноре Гевесслер заявила, что страна зависит от российского газа и намерена бороться с этой зависимостью.
  • Сегодня, 09:51
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