Региональный уровень жизни в Приднестровье за 2021 проанализировал журналист NewsPMR опираясь на цифры Государственной службы статистики
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника в Приднестровской Молдавской Республике за 2021 год (без субъектов малого предпринимательства, некоммерческих организаций, силовых структур и таможенных органов) составила 5 477 приднестровских рублей. За обозначенный период 2020 года эта величина составляла 4 961 рубль. Рост за год – на 10,4%.
При этом, размер оплаты труда неравномерно распределен по регионам республики. Если жители Днестровска, Тирасполя и Рыбницкого района получают зарплату выше среднереспубликанского уровня, то остальных регионов Приднестровья – ниже.
Как и годом ранее, жители самого южного города продолжают удерживать «пальму первенства» по уровню жизни населения республики. Днестровчане – территориально самые обеспеченные на сегодняшний день граждане Приднестровья, что наглядно демонстрирует официальная статистика ответственного ведомства, сообщает NewsPMR
Соответствующие данные по размерам среднемесячной заработной платы (без субъектов малого предпринимательства, религиозных и некоммерческих организаций, силовых структур и таможенных органов) по городам и районам Приднестровской Молдавской Республики предоставила Государственная служба статистики ПМР.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за январь-декабрь 2021 года одного работника, жителя города Днестровск, составила 7 506 рублей ПМР (2020 год – 6 822 руб.). При средней зарплате за этот же период по республике равной 5 477 рублей, процентное соотношение к среднему уровню составило для днестровчан – 137,0% (2020 год – 137,5%).
Следом за Днестровском со значительным отставанием следует г. Тирасполь. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за отчетный период текущего года одного работника – жителя столицы, составила 5 868 рублей (107,1% к среднему уровню по республике). 2020-й – 5 402 руб. и 108,9% соответственно.
На третьем месте расположились г. Рыбница и Рыбницкий район – 5 767 рублей в месяц. Доход рыбничан также превысил среднемесячную заработную плату по республике, которая составила 105,3% к среднему уровню по Приднестровью. 2020-й – 5 042 руб. и 101,6% соответственно.
Зарплата работников из оставшихся регионов Приднестровской Молдавской Республики уступает уровню среднемесячной заработной платы по республике.
Статистика по размерам среднемесячной заработной платы других регионов ПМР следующая:
- г. Дубоссары и Дубоссарский район – 5 154 рубля (94,1%); - г. Бендеры – 5 074 рубля (92,6%); - г. Слободзея и Слободзейский район – 4 494 рубля (82,1%); - г. Григориополь и Григориопольский район – 4 321 рубль (78,9%); - г. Каменка и Каменский район – 4 234 рубля (77,3%).
Из приведенной статистики можно выделить следующее: если сравнивать среднюю оплату труда за прошедший год, в самом высокооплачиваемом и самых низкооплачиваемых регионах ПМР, среднестатистический работник в Днестровске получает среднюю зарплату на 67-77% выше, чем работник в Каменском, Григориопольском или Слободзейском районе.
Среднемесячный прожиточный минимум в Приднестровье за январь-декабрь 2021 года по социально-демографическим группам населения следующий:
- на одного трудоспособного человека – 1 708 руб.; - на одного пенсионера – 1 344 руб.; - на одного ребенка – 1 641 руб.; - в среднем на душу населения – 1 585 руб.