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ООН признала Москву лучшим мегаполисом мира по качеству жизни

ООН признала Москву лучшим мегаполисом мира по качеству жизни

ООН признала Москву лучшим мегаполисом мира по показателям "развитие инфраструктуры" и "качество жизни", свидетельствуют предварительные данные рейтинга организации "Индекс процветания городов". Их опубликовали в рамках программы ООН-Хабитат. Полная версия появится 31 марта, сообщает РИА Новости

Москва занимает первое место по показателю развития инфраструктуры с баллом 83.2, тогда как у Лондона — 75.9, а у Парижа — 76.3.

Также российская столица лидирует по качеству жизни — 68.3 против 61.59 у британской и 57.16 у французской.

В целом в глобальном рейтинге Москва находится на третьем месте из 29 мегаполисов мира, на первом — Сингапур, а второе место получил канадский Торонто. Для него также учитывались параметры "равенство и интеграция в жизнь общества", "продуктивность экономики", "экологическая устойчивость" и "городское управление и законодательство".

  • Сегодня, 12:08
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