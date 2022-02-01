Молдавский металлургический завод - крупнейший налогоплательщик Приднестровья откликнулся на рекомендацию правительства Молдовы получить экологическое разрешение от министерства окружающей среды. Это необходимо для возобновления импорта металлолома из Евросоюза, сообщает point.md ссылаясь на infotag.md
Об этом сообщила министр Юлиана Кантаражиу в интервью "Свободной Европе".
Она отметила, что у министерства есть 30 дней для рассмотрения запроса, в том числе для проведения инспекции на производство.
"Причем, проверки будут проводиться не только для получения экологического разрешения, но и как того требует действующее законодательство, - не реже одного раза в два года", - сказала Юлиана Кантаражиу .
По словам министра окружающей среды РМ, начато расследование, чтобы понять, почему до сих пор завод в Рыбнице работал без экологического разрешения, хотя использовал в качестве сырья и импортировал отходы металла из ЕС. А использование этих отходов обуславливается наличием соответствующего разрешения.
Ранее премьер-министр Наталья Гаврилица и правительство в целом подверглись критике за то, что попросили Европейскую комиссию отказаться от запрета на экспорт РМ металлолома, который использует лишь ММЗ. Их обвинили в лоббизме приднестровского предприятия, которое не уплачивает ни лея в бюджет РМ.
ММЗ произвел в 2021 г. 554,1 тыс. тонн стали (на 19,2% больше 2020 г.) и 557 тыс. тонн металлопроката (+22,3%). В денежном выражении производство практически удвоилось и превысило 6,880 млрд. руб. ($427,3 млн.) - более 40% от всего промпроизводства в регионе. Доходы от реализации продукции черной металлургии превысили 6,856 млрд. руб. - 195,4% от уровня 2020 г.