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В этом году субсидии на жилье могут получить 180 приднестровских семей

В этом году субсидии на жилье могут получить 180 приднестровских семей

В рамках заседания Координационного совета при главе Правительства ПМР представили информацию о реализации льготной ипотеки для работников бюджетной сферы, сообщает пресс-служба Правительства.

Согласно данным по итогам прошлого года было выдано 215 сертификатов, со 146 семьями заключили трехсторонние договоры на покупку жилья, более 30 – еще находятся в работе. Больше всего в прошлом году в программе приняло участие педагогов – 78 человек, на втором месте – военнослужащие – 29 человек. Далее: представители органов Минюста – 18 человек, 12 медицинских работников и 9 участковых инспекторов милиции. Также по поручению Президента и Правительства с начала года воспользоваться возможностью и поучаствовать в жилищной программе могут педагоги учреждений дополнительного образования, библиотек, дворцов и домов культуры.

Среди планов на 2022 год – еще большее расширении категорий получателей госсубсидии. Сюда могут войти сотрудники патрульно-постовой службы, административных служб МВД, дежурные караулов пожарных постов, а также сотрудники учреждений, подведомственных Минсоцзащите – это коррекционные и учреждения общего образования, а также специалисты, работающие в детских домах. Всего в рамках действия программы по субсидированию планируется выдать более 180 сертификатов.

В процессе обсуждения итогов первого года действия госпрограммы коснулись и некоторых критериев для претендентов на получение субсидии. Напомним, участвовать в программе могут молодые семьи (до 5 лет брака) без детей, а также семьи с детьми. При этом одному из супругов не должно быть больше 35 лет. Однако в адрес Президента и Правительства поступают обращения граждан, которым больше 35 лет, изъявившим желание участвовать в госпрограмме, но не проходящим данный критерий.

«Они воспитывают несовершеннолетних детей и обозначают проблематику отсутствия жилья. Здесь нам еще раз надо подвергнуть анализу этот критерий «до 35 лет». А если одному из супругов 36,37 или 40 лет и воспитывают двоих-троих несовершеннолетних детей? Они такие же работники бюджетной сферы, как и остальные. Они также нуждаются в жилье. Поэтому этот критерий в 35 лет - он очень условный, поэтому по поручению Президента прошу проанализировать этот возрастной ценз на предмет того, чтобы его убрать. Особенно, если это касается многодетных семей, где есть несовершеннолетние дети. И попробовать запустить эту программу с распространением и на такие категории граждан», - обозначил Председатель Правительства.

Результат обсудят на следующем заседании Координационного совета.

  • Сегодня, 16:11
  • DTV
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