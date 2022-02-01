Согласно статистическим данным Государственной службы статистики ПМР за 2021 год, в среднем приблизительно каждый час на территории Приднестровья умирает один житель, а рождается – только один ребенок каждые три часа. Смертность превышает рождаемость в республике примерно в три раза.
Разность между умершими и родившимся (естественная убыль населения) в Приднестровье за прошедший 2021 год составила 5 836 человек. В 2020 году естественная убыль населения за этот же период составляла 3 795 чел., в 2019-м – 3 164 чел., в 2018-м – 2 641 человек. Соответственно, по сравнению с предыдущим отчетным периодом естественная убыль населения увеличилась на 53,8%, а за четыре года – в 2,2 раза. Демографический регресс очевиден, и он ошеломляющий, сообщает NewsPMR
За январь-декабрь 2021 года в республике родилось 3 144 человека, а умерло – 8 980 человек. Таким образом, в Приднестровской Молдавской Республике на одного новорожденного приходится приблизительно порядка трёх умерших (!). За 2020 год в Приднестровье родилось 3 463 чел., а умерло – 7 258 человек.
Если сравнивать показатели за два последних года, в республике количество новорожденных уменьшилось на 9,2%, а умерших, наоборот, увеличилось – на 23,7%. То есть, наблюдается естественное сокращение населения ПМР – значительное снижение рождаемости и стабильно-неблагополучная динамика со смертностью. Причем такая направленность наблюдается продолжительное время.
В качестве основной причины снижения рождаемости профессиональные демографы обычно называют социально-экономические трудности, а высокой смертности – плохую экологию, низкий уровень медицины и невысокий уровень социальной защищенности населения. К сожалению, все перечисленные факторы в полной мере соответствуют действительности для Приднестровской Молдавской Республики. Ко всему этому, негативное влияние оказывает коронавирусная пандемия.
Согласно отчетности Госстата ПМР, за весь 2021 год общее число родившихся по Приднестровью составило 3 144 человека, из них: в городской местности – 2 495 чел., в сельской местности – 649 чел. От общего числа новорожденных более трети из Тирасполя – 1 062 чел. Следом идут: Бендеры – 569 чел., Слободзейский район – 468 чел., Рыбницкий район – 433 чел., Григориопольский район – 242 чел., Дубоссарский район – 218 чел., Каменский район – 107 чел. и г. Днестровск – 45 человек.
Общее число умерших за отчетный период по республике составило 8 980 человек, из них: в городской местности – 6 280 чел., в сельской местности – 2 700 чел. Более четверти погребенных приходится на Тирасполь – 2 327 чел. Далее в печальном списке следуют: Бендеры – 1 793 чел., Слободзейский район – 1 500 чел., Рыбницкий район – 1 457 чел., Григориопольский район – 662 чел., Дубоссарский район – 627 чел., Каменский район – 462 чел. и Днестровск – 152 чел.
Экспресс-анализ показывает, что наиболее неблагополучная демографическая ситуация среди всех регионов ПМР наблюдается в Каменском районе, где на одного новорожденного приходится более четырёх людей. В городах Бендеры и Днестровск, а также в Слободзейском и Рыбницком районах на каждого рожденного приходится более трёх умерших. Дубоссарский и Дубоссарский районы имеют соотношение близкое к трём. Наиболее «благополучный» по естественной убыли регион ПМР – город Тирасполь. В столице это соотношение составляет – 2,2.
Наиболее частыми в структуре смертности являются: ишемическая болезнь сердца, новообразования, сосудистые поражения мозга, болезни органов пищеварения, отравления, травмы и убийства. За январь-декабрь 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, увеличилось число смертей от сосудистых поражений мозга на 4,0%, от отравлений, травм и убийств – на 3,6%, от ишемической болезни сердца – на 1,5%, от болезней органов пищеварения – на 0,2%. В то же время, снизилась смертность от новообразований на 8,9%.
Младенческая смертность детей в возрасте до одного года за 2021 год составила 20 человек, что на 5,3% больше, чем годом ранее. Основными причинами в структуре младенческой смертности являются: состояния, возникшие в перинатальном периоде – 7 случаев; несчастные случаи, отравления, травмы – 5 случаев; врожденные аномалии – 4 случая.