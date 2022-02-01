В Тирасполе состоялась встреча спецпредставителя председателя ОБСЕ Томаса Майер-Хартинга с главой внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталием Игнатьевым.
Во встрече также приняли участие глава миссии ОБСЕ в Молдове Клаус Нойкирх и посол Польши в Молдове Бартломей Зданюк, сообщает пресс-служба МИД ПМР
Открывая встречу, Министр отметил нацеленность приднестровской стороны на системный и поступательный диалог, предполагающий подписание и имплементацию договоренностей. По его словам, задача переговоров – снимать социально-экономическую напряженность, фокусируясь на защите интересов людей.
По инициативе Томаса Майер-Хартинга был затронут вопрос плана работы в рамках переговорного процесса на среднесрочную перспективу, включая проведение заседания в формате «5+2». Виталий Игнатьев подтвердил свою готовность к регулярным встречам с представителем по политическим вопросам от РМ и заинтересованность в ритмичной работе всех существующих механизмов переговорного процесса.
Министр также подчеркнул, что необходимость исполнения договоренностей в рамках пакета «Берлин плюс» является основой повестки диалога на любом уровне переговорного процесса. Томас Майер-Хартинг указал, что состоявшиеся у него дискуссии в Кишиневе и Тирасполе подтвердили принципиальную готовность обеих сторон сконцентрироваться на пакете «Берлин плюс» в ближайшие недели и месяцы. В частности, значительное внимание в ходе встречи было уделено вопросам телекоммуникаций, банковским проблемам, транспортной блокаде. Глава МИД ПМР подчеркнул необходимость скорейшего возвращения незаконно задержанных грузов Приднестровья, включая заготовки для номерных знаков приднестровского образца, что позволит разблокировать деятельность пунктов регистрации транспортных средств.
Вместе с тем Министр констатировал отсутствие открытости молдавской стороны и, напротив, систематическую реализацию «тактики мелких ударов» по Приднестровью. В частности, были упомянуты проблемы уголовных дел, возбуждаемых в отношении должностных лиц, углубленных досмотров и допросов при пересечении границы РМ, административного и информационного давления на отдельные приднестровские предприятия.
По просьбе представителей ОБСЕ Виталий Игнатьев детально проинформировал о позиции приднестровской стороны в части механизма землепользования в Дубоссарском районе Приднестровья и о широком спектре проблем, возникающих в контексте угрозы возможного запуска с 1 июля второй фазы политизированного проекта по совместному таможенно-пограничному контролю в пункте пропуска «Кучурган».
Была затронута такая важная сфера как права человека. Собеседники сошлись во мнении, что эта тема пронизывает весь спектр актуальных вопросов переговорного процесса.
Представители Польского Председательства четко обозначили свою заинтересованность в сохранении региональной стабильности и позитивном продвижении в рамках гуманитарной повестки в течение этого года.