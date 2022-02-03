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В Европе продлили срок действия сертификатов о вакцинации

В Европе продлили срок действия сертификатов о вакцинации

Еврокомиссия продлила срок действия медицинских сертификатов о вакцинации от COVID-19 на полтора года, до 30 июня 2023 года, заявил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд на брифинге в Брюсселе. Об этом сообщает Lenta.ru ссылаясь на ТАСС.

«Еврокомиссия утвердила рекомендацию продлить на год действие ковид-сертификатов в ЕС на один год — до 30 июня 2023 года. [Европа] должна быть готова к росту заболеваемости во второй половине года или появлению новых штаммов коронавируса», — заявил Виганд.

Цифровой сертификат COVID-19 является свидетельством того, что человек был вакцинирован против COVID-19, либо сделал тест с отрицательным результатом или выздоровел после заболевания COVID-19.

Ранее премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила о скорой отмене всех пандемийных ограничений в стране. Решение было принято на фоне увеличения числа заболевших новым омикрон-штаммом, но власти страны надеются, что повторная вакцинация населения сможет удержать уровень госпитализации под контролем.

3 февраля пресс-служба правительства Италии объявила, что власти ослабят коронавирусные ограничения для туристов, привитых от COVID-19 не признанными в Евросоюзе вакцинами, в том числе «Спутником V».
  • Сегодня, 09:37
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