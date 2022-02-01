Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли второе место в короткой программе соревнований спортивных пар в рамках командного турнира на Олимпийских играх в Пекине. Сборная России на второй строчке после трех видов программы, сообщает ТАСС
Мишина и Галлямов набрали 82,64 балла. Победителями с мировым рекордом в короткой программе стали китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун (82,83). Третье место заняли американцы Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер (75,00).
Ранее Марк Кондратюк занял третье место в короткой программе у одиночников, в соревнованиях танцевальных дуэтов Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали вторыми. За первое место в каждом из восьми видов турнира команда получает 10 очков, за десятое - 1. Сборная России набрала 26 очков и отстает от американцев на два очка после трех видов командного турнира. Третье место занимает команда Китая (21 очко), далее идут сборные Японии (20), Италии (18), Канады (16), Грузии (15), Чехии (12), Украины (4) и Германии (3).
Короткая программа среди одиночниц пройдет 6 февраля, в этот же день мужчины представят произвольную программу. Завершится командный турнир 7 февраля произвольными программами у спортивных пар, танцевальных дуэтов и одиночниц. После короткой программы в женском одиночном катании борьбу продолжат команды, занимающие пять первых мест по итогам четырех видов. Сборная США обеспечила себе участие в произвольных программах, команды Украины и Германии потеряли шансы на попадание в пятерку.
Мишина и Галлямов являются действующими чемпионами мира и Европы. Суй Вэньцзин и Хань Цун стали серебряными призерами Олимпиады 2018 года и дважды побеждали на мировых первенствах.