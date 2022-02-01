Ежегодно от желудочно-кишечных заболеваний умирает около 2 миллионов жителей Земли. Исправить тревожную статистику можно, сократив применение химии в АПК и пищевой переработке. А в качестве альтернативы предлагаются экологически чистые технологии, к которым относят обработку продуктов питания ионизирующим излучением.
Кстати, технология эта не новая. Первый патент на обработку продуктов радиацией получили англичане Дж. Аплеби и А. Бэнкc еще в далеком 1906 году, то есть спустя 10 лет после открытия самих рентгеновских лучей. А сегодня эти технологии постоянно практикуют около 40 стран. Лидеры – США и Китай, в которых действуют около 70% всех предприятий антимикробной обработки пищевой продукции ускоренными электронами.
В советское время главным специалистом по облучению сельскохозяйственной продукции был Семен Гельфанд, защитивший по этой теме докторскую диссертацию, а также написавший об облучении продуктов несколько книг. Под его началом проводились работы по облучению мяса и полуфабрикатов в полиэтиленовых упаковках.
В мире разрешено использовать три источника ионизирующего излучения. При этом Россия остается одной из немногих развитых стран, где технологии облучения сельхозсырья и пищевой продукции практически не используются.
Госдума РФ в весеннюю сессию во втором чтении рассмотрит законопроект о радиационной обработке продуктов питания. Об этом сообщает «Парламентская газета».
Авторы документа предлагают закрепить в законодательстве понятие обработки сельскохозяйственной и пищевой продукции ионизирующим излучением, а также установить необходимость радиационной безопасности при производстве продуктов питания.
По словам одного из создателей законопроекта, депутата от КПРФ Владимира Кашина, обработка ионизирующим излучением может помочь избавиться от патогенных организмов и продлить срок хранения большинства продуктов. В то же время, применение технологий ионизирующего излучения для обработки сельхозпродукции в России не отражено ни в национальном законодательстве, ни в существующей редакции технических регламентов Таможенного союза, отмечают авторы.
Насколько безопасна такая еда и почему этот метод хотят разрешить в Госдуме?
Как работает ионизирующее излучение?
Эта технология продлевает срок хранения пищевых продуктов за счет уменьшения количества или устранения в них микроорганизмов и насекомых. Существует три источника излучения, разрешенных для обработки пищевых продуктов:
Гамма-лучи из радиоактивных форм кобальта 60 или цезия 137. Гамма-излучение обычно используется для стерилизации медицинских, стоматологических и бытовых изделий, а также для лучевого лечения рака.
Рентгеновские лучи получают путем отражения высокоэнергетического потока электронов от вещества-мишени (обычно одного из тяжелых металлов) в пище. Рентгеновские лучи также широко используются в медицине и промышленности для получения изображений внутренних структур.
Электронный пучок похож на рентгеновские лучи и представляет собой поток высокоэнергетических электронов, движущихся из ускорителя электронов в пищу.
Облучение справляется сразу с несколькими задачами:
Эффективно устраняет микроорганизмы, вызывающие болезни пищевого происхождения, например, сальмонеллу и кишечную палочку.
Продлевает срок годности продуктов, т.к. уничтожает и инактивитует организмы, вызывающие порчу пищи.
Борется с насекомыми.
Задерживает прорастание фруктов и овощей (например, картофеля) и замедляет созревание плодов для увеличения срока годности.
Используется для стерилизации пищевых продуктов, которые затем могут храниться в течение долгого времени без охлаждения. Безопасна ли облученная пища? По мнению экспертов облучение не действует на сам продукт. Официально заявляется, что свойства продуктов не изменяются, наведенной радиацией они не обладают. Это излучение влияет так же, как ультрафиолетовые лучи. Это примерно то же самое излучение, что и компьютерная томография, которую сейчас проходят больные коронавирусом, только технически исполнено в другом варианте.
Американские ученые уже более 30 лет оценивают безопасность облученных пищевых продуктов и считают этот процесс безопасным. Всемирная организация здравоохранения, Министерство сельского хозяйства США и другие экспертные организации также подтвердили безопасность облученных пищевых продуктов. Известно, что стерилизованное облучением мясо и другие продукты едят астронавты NASA, чтобы избежать в космосе пищевых отравлений. Как узнать, что продукт был облучен?
Облученные продукты на этикетке должны иметь особую маркировку — международный символ облучения "Радура" (Radura), а также надписи "проведена лучевая терапия". Это будет обязательным требованием и в России.
Штучные товары, например, фрукты или овощи, должны быть индивидуально маркированы и иметь этикетку рядом с местом продажи. Эксперты предупреждают, что облученные продукты должны храниться, обрабатываться и готовиться таким же образом, как и обычные продукты, потому что при несоблюдении правил пищевой безопасности они могут быть заражены болезнетворными организмами и после облучения.
Radura — международный символ, указывающий на облученный пищевой продукт
Эксперты уверяют, что облучение электронами не вызывает кардинальных изменений качественных характеристик продуктов питания, будь то массовая доля белка, аминокислотный и жирнокислотный состав, уровень витаминов и других нутриентов.
В качестве примера Роман Чурюкин приводит результаты совместной работы ФНЦ пищевых систем им В. М. Горбатова и ВНИИРАЭ. Исследования показали, что лучевая обработка свино-говяжьего фарша увеличивает безопасные сроки его хранения с 7 до 30 суток. При этом полностью сохраняются его вкусовые характеристики, запах, цвет, биохимические показатели, а также жирнокислотный состав.