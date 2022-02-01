Обратиться с заявлением о назначении пенсии и представить необходимые документы скоро можно будет заранее – за 3 месяца до достижения возраста, дающего право на пенсию. Законопроект, корректирующий сроки обращения, инициировали депутаты Верховного Совета Григорий Дьяченко и Сергей Чебан на основании просьб избирателей. Соответствующие поправки в закон «О государственном пенсионном обеспечении граждан в ПМР» на пленарном заседании в первом чтении поддержал депутатский корпус, сообщает пресс-служба Верховного Совета ПМР
Проблема, с которой сталкивались люди предпенсионного возраста, заключалась в том, что, по закону, органы социальной защиты рассматривают заявление о назначении пенсии и необходимые документы в течение 10 рабочих дней. На практике срок предоставления документов затягивается.
«С документами иногда возникают различные вопросы, и между датой, когда человек представил документы, и когда ему в конечном счете начислили пенсию, иногда проходит месяц, два, три, а иногда и больше. Пока горсобес не принял решение о размере пенсии, пенсия не выплачивается, пенсионное удостоверение не выдается. Это значит, что за весь этот период времени человек не пользуется положенными ему законом льготами», – пояснил соавтор законопроекта, заместитель председателя Комитета по законодательству Григорий Дьяченко.
В качестве мер государственной социальной поддержки пенсионерам предоставляются льготы по оплате коммунальных услуг. За отопление, горячую воду, газ и электричество в пределах социальной нормы они платят на 25% меньше, и вдвое уменьшена плата за водоснабжение и водоотведение (канализацию).
Для неработающих и одиноко проживающих пенсионеров либо имеющих на своем содержании иждивенцев, действует 50%-я скидка установленной платы за отопление, горячее водоснабжение, газ, электричество, воду и канализацию.
Пенсионеры имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте, кроме такси, на городских, а также пригородных маршрутах.
Кроме этого, целевой сбор села, поселка в размере 10 РУ МЗП в год не взимается с одиноко проживаюших пенсионеров или если семья состоит только из пенсионеров, либо содержит иждивенцев.
«На практике получается, что люди подают заявление, некоторых документов, допустим, не хватает. У него есть время 3 месяца собрать эти документы, он доносит эти документы. И дальше назначается пенсия. С момента назначения ему выдается пенсионное удостоверение. И люди ставят вопрос о том, что за тот период, за три месяца с подачи заявления, он собрал документы, за три месяца даже задним числом ему платится пенсия. А если он собирает в течение 8 месяцев, то не более трех месяцев до назначения платится пенсия. И они не могут воспользоваться льготами», – отметил соавтор законопроекта, председатель Комитета по социальной политике Сергей Чебан.
Предложенный депутатами законопроект предполагает, что к моменту возникновения права на пенсию человек будет иметь пенсионное удостоверение и своевременно получит ежемесячную выплату и льготы. Для этого, согласно вносимым изменениям в действующий закон, люди предпенсионного возраста смогут обращаться в собес за 3 месяца. Если документы, влияющие на размер пенсии, предоставлены не все, то пенсия назначается, исходя из представленных документов, и выдается пенсионное удостоверение, дающее право на получение льгот.
Если человек успел принести дополнительные документы в течение 3 месяцев после достижения пенсионного возраста, будет произведен перерасчет. Пенсионер получает доплату. При этом есть ограничение – перерасчет пенсии производится не более чем за 3 месяца до того, как были представлены недостающие документы.
«Мы изучили опыт других государств. В частности, в Российской Федерации в приказах прописано, что за месяц до наступления права на пенсию гражданин вправе обратиться за назначением пенсии. У него есть месяц на сбор данных документов. Мы написали – за три месяца они имеют право. И сейчас должны об этом люди знать и заблаговременно обратиться, чтобы собрать все документы», – подчеркнул глава профильного комитета Сергей Чебан.
Комитет по социальной политике продолжит работу над законопроектом. Ко второму чтению необходимо определиться со сроком вступления в силу данных изменений. Возможно потребуется дополнительное финансирование из республиканского бюджета для возмещения расходов хозяйствующим субъектам, предоставляющим льготы. ИСТОЧНИК