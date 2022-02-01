Недавно в подкасте Лекса Фридмана было опубликовано новое интервью с Илоном Маском, самым богатым человеком в мире. В 2,5-часовом интервью Маск ответил на вопросы о космосе, криптовалюте, Tesla, интерфейсах мозг–компьютер, сознании, искусственном интеллекте, истории, жизни и философии, пишет Корреспондент.net
В интервью Илон Маск упомянул, что для осуществления высадки человека на Марс потребуется 5 лет в лучшем случае и 10 лет в худшем. Starship, самая сложная и совершенная ракета в истории, по словам Маска, уже прошла статические огневые испытания. Первый полёт планируется совершить до марта. Возможно, это будет немного отложено, потому что SpaceX регулярно вносит инженерные и конструктивные изменения в ракету.
Основная причина — попытка удешевить доставку людей и груза. Как сказал Илон Маск, если они решат начать доставлять людей на Марс сейчас, это будет стоить более 1 триллиона долларов.
Однако у команды есть и другие проблемы, которые нужно решить, помимо снижения цен на «стоимость доставки тонны груза» на Starship. Как известно, Маск планирует основать самоокупаемые города на Красной планете. И это будет стоить целое состояние. Но у Маска есть конкретный план: он хочет построить колонию, используя подземные гидропонные фермы, работающие на солнечной энергии, для выращивания еды. Гидропоника — это метод выращивания растений в искусственно созданных средах без использования почвы. В таких условиях сельскохозяйственные культуры получают все необходимые химические вещества и элементы из особого питательного раствора.
Ранее korrespondent.net сообщал , что за освоение Марса человечеству, возможно, придется заплатить жизнями первых добровольцев, которые отправятся на Красную планету.
Глава компании SpaceX Илон Маск допустил, что при покорении Марса возможны человеческие жертвы. Об этом он заявил в беседе с главой фонда X Prize Питером Диамандисом.
"Вы можете умереть. Будет неудобно, возможно, у вас не будет хорошей еды, и все такое", - сказал Маск. Он считает, что покорение Марса будет "трудным и опасным путешествием, из которого вы можете не вернуться живым".
"Честно говоря, куча людей, вероятно, умрет вначале... Непросто туда добраться", - отметил Маск, настаивая на том, что это будет "славное приключение и невероятный опыт".
Он добавил, что это "не для всех, а только для добровольцев". Добровольцев, по словам "императора Марса", очень много. Счет идет на тысячи, если не на миллионы. Однако на его космическом корабле для полетов на Марс и Луну Starship есть места только для 100 человек.
Маск считает, что человечеству нужно осваивать другие планеты, так как нельзя исключить угрозу существованию на Земле.
Если всё пойдёт по плану, то Маск и его команда построят 1000 ракет Starship и доставят на Марс миллион человек, отправляя по три ракеты в день.
К 2050 году предприниматель планирует отправить на Марс один миллион человек. Для этого понадобится флот из одной тысячи звездолетов. По словам Маска, он готов предоставлять ссуды и рабочие места на Марсе тем, кто не сможет позволить себе оплатить перелет.