В Полтаве по инициативе Института национальной памяти демонтировали памятник полководцу Александру Суворову, сообщает nv.ua.
Как заявил представитель института Олег Пустовгар, снос монумента в честь военачальника времен Российской империи является борьбой с «элементом советской пропаганды». Об этом он рассказал в Facebook
Изначально монумент стоял во дворе киевского военного лицея имени Ивана Богуна, однако по инициативе руководства учебного заведения был оттуда убран.
После этого памятник Суворову переместили в качестве экспоната в Полтавский музей тяжелой бомбардировочной авиации, который является филиалом Национального военно-исторического музея.
В свою очередь директор УИНП Антон Дробович направил туда письмо, в котором призвал демонтировать монумент, поскольку он «не является памятником истории, искусства, культуры, архитектуры, градостроительства, науки и техники».
«Он был изготовлен в 1974 году скульптором-любителем, а потому вопрос его художественной ценности открыт. Указанный памятник был одним из элементов советской наглядной агитации и пропаганды, потерявшей свое значение после обретения Украиной Независимости. Следовательно, целесообразность музеефикации и экспонирования этого памятника может рассматриваться в контексте монументальной пропаганды эпохи СССР», — пояснил он.
В свою очередь руководство НВИМ пошло на встречу и демонтировало спорный экспонат.
«Констатирую конструктивный подход дирекции музея. Недоразумение, ошибка исправлена. Полтава оказалась негостеприимной к палачу украинского и польского народов. Где-то меньше, чем полгода простоял», — отметил Пустовгар.
В 2015 году на Украине вступил в силу закон о декоммунизации, предполагающий переименование населенных пунктов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей, а также запрет на использование символики СССР.