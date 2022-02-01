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На Украине снесли памятник Суворову

На Украине снесли памятник Суворову

В Полтаве по инициативе Института национальной памяти демонтировали памятник полководцу Александру Суворову, сообщает nv.ua.

Как заявил представитель института Олег Пустовгар, снос монумента в честь военачальника времен Российской империи является борьбой с «элементом советской пропаганды». Об этом он рассказал в Facebook

Изначально монумент стоял во дворе киевского военного лицея имени Ивана Богуна, однако по инициативе руководства учебного заведения был оттуда убран.

После этого памятник Суворову переместили в качестве экспоната в Полтавский музей тяжелой бомбардировочной авиации, который является филиалом Национального военно-исторического музея.

В свою очередь директор УИНП Антон Дробович направил туда письмо, в котором призвал демонтировать монумент, поскольку он «не является памятником истории, искусства, культуры, архитектуры, градостроительства, науки и техники».

«Он был изготовлен в 1974 году скульптором-любителем, а потому вопрос его художественной ценности открыт. Указанный памятник был одним из элементов советской наглядной агитации и пропаганды, потерявшей свое значение после обретения Украиной Независимости. Следовательно, целесообразность музеефикации и экспонирования этого памятника может рассматриваться в контексте монументальной пропаганды эпохи СССР», — пояснил он.

В свою очередь руководство НВИМ пошло на встречу и демонтировало спорный экспонат.

«Констатирую конструктивный подход дирекции музея. Недоразумение, ошибка исправлена. Полтава оказалась негостеприимной к палачу украинского и польского народов. Где-то меньше, чем полгода простоял», — отметил Пустовгар.

В 2015 году на Украине вступил в силу закон о декоммунизации, предполагающий переименование населенных пунктов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей, а также запрет на использование символики СССР.
  • Сегодня, 13:31
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