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Нихао, Китай! В Пекине открыли зимние Олимпийские игры — 2022

Нихао, Китай! В Пекине открыли зимние Олимпийские игры — 2022

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах объявил об открытии XXIX зимних Олимпийских игр в Пекине. Об этом сообщает Лента.ру.

После выступления функционера начался праздничный фейерверк. Церемония открытия Игр проходит на Национальном стадионе в Пекине, известном как «Птичье гнездо». Постановщиком шоу стал китайский кинорежиссер, актер, продюсер и сценарист Чжан Имоу. Общей концепцией мероприятия стало знакомство с историей Китая.

В параде спортсменов приняли участие представители команды Олимпийского комитета России (ОКР). Ее знаменосцами были хоккеист Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина.

Первые соревнования на Олимпиаде в Пекине начались в среду, 2 февраля. Зимние Игры продлятся до 20 февраля. ЦеремониЯ закрытия пройдет 20 февраля (воскресенье). Олимпийский флаг торжественно передадут мэрам Милана и Кортина-д’Ампеццо. Именно эти итальянские города станут следующими хозяевами Игр в 2026 году.

Нихао, Китай! В Пекине открыли зимние Олимпийские игры — 2022

Нихао, Китай! В Пекине открыли зимние Олимпийские игры — 2022

Нихао, Китай! В Пекине открыли зимние Олимпийские игры — 2022

Нихао, Китай! В Пекине открыли зимние Олимпийские игры — 2022

Нихао, Китай! В Пекине открыли зимние Олимпийские игры — 2022

Нихао, Китай! В Пекине открыли зимние Олимпийские игры — 2022

Нихао, Китай! В Пекине открыли зимние Олимпийские игры — 2022

Нихао, Китай! В Пекине открыли зимние Олимпийские игры — 2022

Нихао, Китай! В Пекине открыли зимние Олимпийские игры — 2022

Нихао, Китай! В Пекине открыли зимние Олимпийские игры — 2022

Нихао, Китай! В Пекине открыли зимние Олимпийские игры — 2022

Нихао, Китай! В Пекине открыли зимние Олимпийские игры — 2022

Нихао, Китай! В Пекине открыли зимние Олимпийские игры — 2022

Нихао, Китай! В Пекине открыли зимние Олимпийские игры — 2022

Нихао, Китай! В Пекине открыли зимние Олимпийские игры — 2022

  • Сегодня, 16:04
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