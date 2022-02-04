Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах объявил об открытии XXIX зимних Олимпийских игр в Пекине. Об этом сообщает Лента.ру.
После выступления функционера начался праздничный фейерверк. Церемония открытия Игр проходит на Национальном стадионе в Пекине, известном как «Птичье гнездо». Постановщиком шоу стал китайский кинорежиссер, актер, продюсер и сценарист Чжан Имоу. Общей концепцией мероприятия стало знакомство с историей Китая.
В параде спортсменов приняли участие представители команды Олимпийского комитета России (ОКР). Ее знаменосцами были хоккеист Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина.
Первые соревнования на Олимпиаде в Пекине начались в среду, 2 февраля. Зимние Игры продлятся до 20 февраля. ЦеремониЯ закрытия пройдет 20 февраля (воскресенье). Олимпийский флаг торжественно передадут мэрам Милана и Кортина-д’Ампеццо. Именно эти итальянские города станут следующими хозяевами Игр в 2026 году.