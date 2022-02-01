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Информация о криминогенной обстановке в республике

Информация о криминогенной обстановке в республике

В период с 28 января по 3 февраля на территории республики зарегистрировано 181 заявление и сообщение о преступлениях. По 133 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.

За отчётный период было зарегистрировано одно убийство (раскрыто), 37 краж (по горячим следам раскрыты десять из них), один угон транспортного средства (лица установлены). Выявлено и задокументировано четыре факта в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков (лица установлены по трём фактам), шесть преступлений в сфере экономики (лица установлены по всем фактам), сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Сотрудниками ОВД разыскано шесть обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск.

За минувшую неделю сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел выявлено 1360 нарушений правил дорожного движения. Отстранено от управления 17 водителей, которые вели транспорт в состоянии опьянения. На территории обслуживания г. Бендеры выявлено восемь таких водителей, г. Тирасполь – пять, Григориопольского и Рыбницкого районов – по два.

С 28 января по 3 февраля на территории республики зарегистрировано пять пожаров. Погиб один человек в г. Бендеры, в с. Гиска, вследствие неосторожного обращения с огнём. Раненых нет. Кроме того, зарегистрировано по одному пожару в Тирасполе и Дубоссарах, два пожара – в Рыбницком районе (в г. Рыбница и с. Броштяны). За нарушение правил пожарной безопасности составлено 14 административных протоколов.
mvdpmr.org
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