Агентство Bloomberg выпустило текст, в котором говорилось о якобы произошедшем «вторжении» России на Украину, и вскоре удалило его.
Позже журналисты разместили публикацию, в которой извинились за инцидент, назвав его ошибкой, передает iz.ru
«Мы подготавливаем заголовки для множества сценариев, и заголовок «Россия вторгается на Украину» был непреднамеренно опубликован около 16:00 во восточному времени (0:00 мск субботы. — Ред.) на нашем сайте. Мы глубоко сожалеем об ошибке», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ошибочный заголовок уже убрали, сейчас расследуются обстоятельства совершения публикции материала о «вторжении».
Ранее, 2 февраля, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила об отказе США от использования слова «неминуемый» относительно возможного вторжения России на территорию Украины, поскольку оно неверно передавало посыл Вашингтона.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг, комментируя заявление Псаки, иронично отметила, что хайли-лайкли (highly likely, от англ. «весьма вероятно». — Ред.), что на смену «лисам и курам» прилетели «кукушки». Таким образом официальный представитель МИДа напомнила и о другой странной фразе представителей США.
Так, Псаки и американский госсекретарь Энтони Блинкен ранее в феврале сравнивали Россию с лисой, которая на крыше курятника кричит об опасности от кур. В ответ первый замглавы думского комитета по международным делам Вячеслав Никонов отметил, что сравнение Украины с курятником должно быть оскорбительно для Киева.
При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также напомнил, что традиционно Россию всегда сравнивали с медведем и при всем желании он на крышу курятника залезть не может, он слишком большой.
Западные политики и представители СМИ продолжают распространять многочисленные спекуляции на тему возможной российской агрессии по отношению к Украине. Российская сторона многократно опровергала подобные заявления, подчеркивая, что не вынашивает планы по вторжению в соседнюю страну.
Так, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается начинать войну с Украиной, а западные страны и США «истерично» развивают тему угрозы Украине со стороны РФ вместо принуждения Украины к выполнению Минских соглашений.