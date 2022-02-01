Первыми медальными соревнования на Олимпиаде стал женский скиатлон.
В субботу, 5 февраля, на Олимпийских играх-2022 в Пекине (Китай) был разыгран первый комплект медалей.
Первыми медальными соревнованиями стали лыжные гонки, а именно скиатлон среди женщин (7,5 км+7,5 км).
По правилам скиатлона, первые 7,5 км спортсменки преодолевают классическим стилем (всю дистанцию они идут по предварительно подготовленной лыжне, состоящей из двух параллельных линий), а затем 7,5 км – коньковым стилем.
Победу одержала главная фаворитка – Тереза Йохауг из Норвегии. Ее время составило 44:13.7. Второй стала представительница Олимпийского комитета России - Наталья Непряева, отставшая на 30 секунд. Бронзовая медаль досталась австрийке Терезе Штадлобер, которой не хватило 0,3 секунды до серебра.
Непряевой 26 лет, эта медаль стала для нее второй на Олимпиадах. В Пхёнчхане спортсменка стала бронзовым призером в эстафете. Российская лыжница также является серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира. В нынешнем сезоне она стала первой россиянкой, выигравшей общий зачет многодневной гонки "Тур де Ски".
Йохауг 33 года, она является олимпийской чемпионкой 2010 года в эстафете. Нынешняя золотая медаль стала первой личной наградой высшей пробы на Олимпийских играх в карьере спортсменки. Она становилась серебряным призером Игр 2014 года в марафоне на дистанции 30 км и выигрывала бронзу в гонке на дистанции 10 км классическим стилем. Норвежская спортсменка является 14-кратной чемпионкой мира и трехкратной обладательницей Кубка мира.
29-летняя Штадлобер завоевала свою первую медаль на Олимпиадах.