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В Нидерландах нашли новый вариант ВИЧ

В Нидерландах нашли новый вариант ВИЧ

В Нидерландах обнаружен новый вариант ВИЧ. Результаты исследования международной группы ученых опубликованы в журнале Science. Вариант VB отличается высокой вирулентностью вируса (способностью вызвать заболевание) и заразностью.

Вариант VB был выявлен у 17 человек в конце 2018 года в рамках международного проекта Beehive по отслеживанию образцов вируса иммунодефицита из стран Европы и из Уганды. 15 из зараженных этим вариантом оказались из Нидерландов, один — из Швейцарии и один — из Бельгии. Затем ученые проанализировали данные еще 6,7 тыс. ВИЧ-инфицированных в Нидерландах и обнаружили еще 92 случая заражения VB в стране. Таким образом, общее число носителей этого варианта вируса достигло 109, сообщает rbc.ru.

Исследователи выяснили, что у людей, инфицированных VB, вирусная нагрузка (концентрация вирусных частиц в плазме крови) приблизительно в четыре раза выше, чем обычно при ВИЧ, а их иммунитет снижается в два раза быстрее, что подвергает их риску развития СПИДа уже в течение 2–3 лет.

Однако вариант VB, полагают ученые, не представляет угрозы для общественного здравоохранения, поскольку антиретровирусная терапия, применяемая при ВИЧ-инфекции, эффективно борется с ней.

«Наихудшим сценарием было бы появление варианта, который сочетает в себе высокую вирулентность, высокую трансмиссивность и резистентность к лечению. Обнаруженный нами вариант обладает только первыми двумя», — сказал один из авторов исследования Крис Ваймант (цитата по Financial Times).

Весной 2020 года журнал Lancet сообщил об излечении второго в мире больного с ВИЧ. Вирус иммунодефицита у венесуэльца обнаружили в 2003 году, а в 2012-м у него диагностировали лимфому Ходжкина. Мужчине пересадили стволовые клетки костного мозга от донора с редкой мутацией, которая делала его невосприимчивым к ВИЧ.
rbc.ru
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