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За 2021-й год в ПМР поступило более 143 миллионов долларов денежных переводов

За 2021-й год в ПМР поступило более 143 миллионов долларов денежных переводов

За 2021 год в Приднестровье поступило почти 143,7 миллиона долларов частных денежных переводов. При этом жители республики отправили за рубеж около 38,2 миллиона долларов. Положительное сальдо, таким образом, составило 105,5 миллионов.

Как свидетельствуют цифры, приводимые Приднестровским республиканским банком, чуть больше половины всех переводов (51,4%, или 73,9 миллиона долларов) были получены из России. На твердое второе место по итогам года вышел Израиль (8%, или 11,55 миллиона). Третье и четвертое места делят соответственно Германия (5,8%) и США (5,2%), пишет novostipmr.com.

В десятку стран, откуда в ПМР пришло больше всего частных трансфертов, по результатам минувшего года входят также Италия, Польша, Украина, Великобритания, Чехия и Франция.

В свою очередь, отправляли приднестровцы чаще всего деньги в Россию, Украину и Турцию. На эти три государства приходится 87,1% всех переводов физических лиц из ПМР за рубеж.

Отметим, что в 2020 году в Приднестровье пришло 128,85 миллиона долларов денежных переводов.
novostipmr.com
  • Сегодня, 11:34
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