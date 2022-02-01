Тираспольчанин Александр Усатенко в мае выступит на взрослом чемпионате Европы по боксу. Отбор приднестровец прошёл благодаря победе на чемпионате Молдавии среди боксёров старше 19 лет. В весовой категории 57 кг мастер спорта завоевал единственное золото для Приднестровья. Усатенко – воспитанник Анатолия Довгопола и Максима Чертыковцева и представитель клуба «Витязь».
«Чемпионат Европы по боксу среди мужчин стартует 21 мая в Армении. Сборная для участия в этом взрослом чемпионате, а также в чемпионате Европы U-22 формируется по результатам молдавского первенства. У нашей команды есть ещё одна путевка – на молодёжный чемпионат Старого Света, который пройдёт с 11 по 24 марта в Хорватии», - рассказал заслуженный тренер по боксу Максим Чертыковцев, пишет novostipmr.com.
Право выступить на европейском первенстве среди молодёжи получил Андрей Кирьяков, ставший вторым на молдавском ринге. Однако специалисты уверены, что в его весе 80 кг ещё случится шанс побороться и за взрослый чемпионат Европы.
Ещё одно серебро чемпионата Молдавии взял Артур Соловьёв. Тираспольчанин в весовой категории 60 кг занял второе место, уступив в финале мастеру спорта международного класса Дорину Букша.
«Артур уступил сильному сопернику в достойном равном бою. Он поедет на молодёжный чемпионат Европы, а Дорин – на взрослый», - подчеркнул Максим Чертыковцев.
Виктор Вакула в категории 63,5 кг стал вторым, но надежду поехать в Армению на взрослый чемпионат не упускает – впереди отборочные спарринги.
Бронзу взяли трое тираспольских боксёров: Данила Слепой (54 кг), Владислав Гудзь (71 кг) и Богдан Купченко (75 кг). novostipmr.com