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МИД России: "Москва поможет диалогу между Кишиневом и Тирасполем"

МИД России: "Москва поможет диалогу между Кишиневом и Тирасполем"

4 февраля заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко принял специального представителя по приднестровскому урегулированию Действующего председателя ОБСЕ Т.Майр-Хартинга.

Как сообщает МИД РФ, в ходе встречи подробно рассмотрены актуальное состояние процесса приднестровского урегулирования, причины его стагнации и пути возвращения в нормальное русло. С российской стороны было привлечено внимание к инициативе Тирасполя в конце декабря прошлого года о возобновлении открытого и равноправного диалога по всем аспектам всеобъемлющего урегулирования конфликта. Выражено сожаление в связи с отсутствием реакции Кишинева на этот призыв Приднестровья.

Стороны сошлись во мнении относительно назревшей необходимости скорейшего возобновления ритмичной работы Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса приднестровского урегулирования (формат «5+2») и высказались за скорейший созыв его очередного официального заседания.

Подтверждено намерение России в качестве страны-гаранта и посредника в процессе приднестровского урегулирования содействовать продвижению диалога между Кишиневом и Тирасполем.
mid.ru
  • Сегодня, 22:03
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