4 февраля заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко принял специального представителя по приднестровскому урегулированию Действующего председателя ОБСЕ Т.Майр-Хартинга.
Как сообщает МИД РФ, в ходе встречи подробно рассмотрены актуальное состояние процесса приднестровского урегулирования, причины его стагнации и пути возвращения в нормальное русло. С российской стороны было привлечено внимание к инициативе Тирасполя в конце декабря прошлого года о возобновлении открытого и равноправного диалога по всем аспектам всеобъемлющего урегулирования конфликта. Выражено сожаление в связи с отсутствием реакции Кишинева на этот призыв Приднестровья.
Стороны сошлись во мнении относительно назревшей необходимости скорейшего возобновления ритмичной работы Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса приднестровского урегулирования (формат «5+2») и высказались за скорейший созыв его очередного официального заседания.
Подтверждено намерение России в качестве страны-гаранта и посредника в процессе приднестровского урегулирования содействовать продвижению диалога между Кишиневом и Тирасполем. mid.ru