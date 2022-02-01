В Национальное агентство безопасности пищевых продуктов РМ (ANSA) поступило сообщение о том, что в партии злаковых батончиках, произведенных в Польше, есть посторонние предметы. В связи с этим агентство начало служебное расследование и изъяло товар из магазинов.
В агентстве рассказали, что получили сообщение от организации «SANTE-RASFF» о посторонних предметах в партии злаковых батончиках «Bakalland Baton YEMGO», произведенных в Польше. «Инспекторы агентства приняли все меры,чтобы отследить и определить местонахождение этого товара», — заявили в ANSA.
В агентстве также сообщили, что изъяли из магазинов Молдовы 720 батончиков «Bakalland Baton YEMGO». «После изъятия из магазинов негодного товара примем решение о его уничтожении», — добавили в ANSA.