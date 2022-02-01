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В Молдове из магазинов изъяли партию злаковых батончиков

В Молдове из магазинов изъяли партию злаковых батончиков

В Национальное агентство безопасности пищевых продуктов РМ (ANSA) поступило сообщение о том, что в партии злаковых батончиках, произведенных в Польше, есть посторонние предметы. В связи с этим агентство начало служебное расследование и изъяло товар из магазинов.

В Молдове из магазинов изъяли партию злаковых батончиков

В агентстве рассказали, что получили сообщение от организации «SANTE-RASFF» о посторонних предметах в партии злаковых батончиках «Bakalland Baton YEMGO», произведенных в Польше. «Инспекторы агентства приняли все меры,чтобы отследить и определить местонахождение этого товара», — заявили в ANSA.

В агентстве также сообщили, что изъяли из магазинов Молдовы 720 батончиков «Bakalland Baton YEMGO». «После изъятия из магазинов негодного товара примем решение о его уничтожении», — добавили в ANSA.

  • Сегодня, 22:09
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