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Кабмин Украины обновил правила въезда в страну

Кабмин Украины обновил правила въезда в страну

Продолжают действовать строгие ограничения в отношении путешественников, не имеющих сертификата о вакцинации.

Посольство Молдовы в Киеве сообщило, что украинское правительство обновило правила въезда в страну для иностранцев, пишет sputnik.md.

Граждане Молдовы могут въезжать на территорию Украины, предъявив при пересечении государственной границы полис медицинского страхования (на английском языке), покрывающий расходы на возможное лечение от COVID-19. Также необходимо предъявить один из следующих документов (выданный или переведенный на английский язык, с мокрой печатью):

- свидетельство о вакцинации, выданное медицинскими органами Республики Молдова, подтверждающее вакцинацию одной или несколькими дозами вакцин против COVID-19, признанных ВОЗ, или

- отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста (антиген) на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, проведенного не более чем за 72 часа до въезда на Украину.

Полис медицинского страхования можно оформить в украинской страховой компании или в иностранной страховой компании, которая имеет представительство на Украине или онлайн, на официальном сайте.

Граждане Республики Молдова, не имеющие сертификата о прививках, должны предъявить в пунктах пересечения границы с Украиной полис медицинского страхования, действительный на срок не менее 14 дней (на английском языке), покрывающий расходы на возможное лечение от COVID-19 и один из следующих сертификатов:

- отрицательный результат тестирования на COVID-19 (методом ПЦР), проведенного за 72 часа до въезда на территорию Украины, или
- отрицательный результат экспресс-теста (антигена) на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (RAT), выполненного за 72 часа до въезда на территорию Украины.

Эти документы не требуются для детей до 12 лет, для них обязателен только полис медицинского страхования.

При пересечении границы с Украиной граждане Молдовы обязаны установить на свой мобильный телефон приложение украинской электронной службы "Вдома" и самоизолироваться сроком на 10 дней, не позже чем через 72 часа после пересечения границы.

Чтобы избежать самоизоляции, необходимо в течение 72 часов после пересечения границы сдать один из двух перечисленных тестов (ПЦР или антиген) с отрицательным результатом. ️Со списком лабораторий Украины, уполномоченных передавать результаты анализов в приложение "Вдома", можно ознакомиться на сайте Минздрава Украины.
sputnik.md
  • Сегодня, 22:27
  • DTV
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