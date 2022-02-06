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Дневник Олимпиады. Есть первое российское золото

Дневник Олимпиады. Есть первое российское золото

Второй соревновательный день на Олимпиаде в Пекине начался для российских фигуристов ранним утром. В 4.30 по Москве стартовала женская короткая программа, в 6.50 — мужская произвольная.

Камила Валиева стала первой в короткой программе, а Марк Кондратюк занял второе место в произвольной, что позволило россиянам увеличить отрыв от сборной США в командном турнире до трёх очков, пишет eadaily.com.

Дневник Олимпиады. Есть первое российское золото
Марк Кондратюк и Камила Валиева. Иллюстрация: Чемпионат.com.

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева поделилась эмоциями от выступления наших фигуристов:

«Ну, какой день сегодня прекрасный! Марк откатал произвольную программу и помог нам оторваться (от США) ещё на один балл. Так что у нас теперь преимущество три очка. Увидимся в произвольной программе девочек, танцев и пар. Будем болеть за наших ребят.

Спасибо Марк, спасибо Камила за сегодняшние выступления! Вы большие молодцы и сделали большой вклад в успех команды».

А вот комментарий вездесущего Дмитрия Губерниева:

«Валиева и Кондратюк молодцы! Боремся! Тот случай, когда для команды наш спортсмен старается даже больше, чем за себя. Посмотрим, что будет дальше.
Предрешена ли судьба золота в командном турнире? Соревнования ещё не закончились. Фигуристы ставят самые высокие цели, ребята молодцы. У нас есть золотое слово „команда“.

Командное первенство — молодой вид программы, но видно, с каким азартом и любовью ребята сражаются за команду. Видно, что фигуристы готовы».
Известный американский актер, комик, режиссёр, сценарист и продюсер Бен Стиллер отметил выступление российского фигуриста Марка Кондратюка под музыку из рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда».

Восемнадцатилетний Марк получил за прокат 181,65 балла и занял второе место, опередив, ставшего третьим американца Винсента Чжоу (171,44):

«Уважение российскому фигуристу, который зажигал с программой „Иисус Христос — суперзвезда“».
Большунов — это космос!

А ровно в десять стартовал мужской скиатлон (15+15) — индивидуальная контактная гонка, участники которой на протяжении одного старта используют два стиля — классический и коньковый.

Дистанция состоит из двух равных участков по пятнадцать километров. Сначала лыжники пробегают классический отрезок, затем — коньковый. Гонка начинается в формате масс-старта.

После завершения классического участка трассы спортсмены меняют лыжи на коньковые в специальных пит-боксах. Делают они это самостоятельно, что нередко приводит к потере времени. Во время пит-стопа также меняют палки.

Действующий олимпийский чемпион норвежец Симен Крюгер в Пекине не выступает из-за положительного теста на ковид на январских сборах в Италии.

Сегодня на старт вышли семьдесят спортсменов, двадцать два из них обозначены как «сеянные» — то есть имеющие высокий рейтинг в Кубке мира. Они получили более выгодные позиции во время масс-старта.

В числе «сеянных» — по четыре представителя России и Норвегии. Лидер нашей сборной Александр Большунов стартовал под вторым номером. Вместе с Сан Санычем на дистанцию от команды ОКР вышли Алексей Червоткин, Артём Мальцев и Денис Спицов.

Классическую «пятнашку» ударно прошли Александр Большунов и двукратный олимпийский чемпион финн Ийво Нисканен, прилично оторвавшись от соперников.

И сразу же после смены лыж наш четырёхкратный призёр Игр устремился вперёд, к заветному олимпийскому золоту. Первому в карьере.

На отсечке 17,5 километров Денис Спицов «съел» Нисканена и вышел на второе место.

Дневник Олимпиады. Есть первое российское золото
Александр Большунов. Иллюстрация: sportrbc.ru.

И вот блистательный финиш нашего Александра Великого. Прекрасного гонщика, феноменального труженика и несгибаемого бойца. С колоссальным преимуществом и в гордом одиночестве Большунов финиширует первым с флагом ОКР! Денис Спицов — второй.
eadaily.com
  • Сегодня, 12:21
  • DTV
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