За употребление корвалола водителей теперь могут лишить водительских прав. Такое решение принял Верховный суд России. Он отклонил иск мужчины, который пытался доказать, что после приема лекарства от сердца права у него забрали незаконно.
Водитель обратился с иском в Верховный суд из-за лишения водительских прав. Мужчину остановили сотрудники ГИБДД и проверили его на состояние наркотического опьянения. Выяснилось, что в его крови содержится психотропное вещество — фенобарбитал из группы барбитуратов. По словам водителя, перед тем как сесть за руль он принял таблетки корвалола.
Согласно правилам, минимального порога концентрации психотропного вещества в крови не предусмотрено. Экспертиза также не учитывает цель употребления таблеток, содержащих запрещенные вещества. Мужчина с этим не согласился и обратился в Верховный суд, чтобы оспорить нормы медосвидетельствования, пишет bloknot.ru.
«Психотропные вещества могут использоваться в медицинских целях по назначению врача и в соответствии с инструкциями по применению лекарственных средств, которые доступны к свободному приобретению. В частности, лекарственные препараты валокордин и корвалол содержат психотропное вещество фенобарбитал из группы барбитуратов», — отмечал россиянин в своем иске.
Истец заявил, что отказ учитывать цель приема и концентрацию вещества противоречит закрепленному в Конституции праву на охрану здоровья и медицинскую помощь. Однако судебная инстанция отклонила его требования, пишут РИА «Новости».
«Законодательство в сфере дорожного движения запрещает водителю управлять транспортным средством в состоянии любого вида опьянения независимо от причины, вызвавшей такое опьянение, которое, в частности, может явиться следствием употребления разрешенных к применению лекарственных препаратов», — пояснили в Верховном суде.
При этом в суде напомнили, что о возможном влиянии лекарственного препарата на способность управлять автомобилем должно быть указано в его инструкции.
В свою очередь врачи считают, что после употребления корвалола или валокордина за руль действительно лучше не садиться. Это лекарство влияет на мозг и снижает внимание, что в итоге может спровоцировать ДТП.
«Корвалол содержит фенобарбитал, который относится к группе барбитуратов. Это седативный и снотворный препарат. Он воздействует на головной мозг, снижает концентрацию внимания и успокаивает человека», — рассказала радио Sputnik врач-кардиолог Асият Хачирова.
Кроме того, специалисты говорят, что корвалол не имеет доказанной эффективности и его вообще стоит прекратить продавать в аптеках, тем более без рецепта врача.
«Надо понимать, что корвалол — это препарат без доказанной эффективности. То есть по факту это – отвлекающий маневр для сердца, а не лекарство. Корвалол нигде кроме России не применяют в качестве сердечного препарата. Корвалол надо вообще из аптек уже убрать и никому его не продавать», — объяснила кардиолог.
Ранее стало известно, что в России предложили еще одно основание для того, чтобы лишать граждан водительских прав. Оно касается водителей-новичков, если они трижды попадутся на ДТП с превышением скорости.
С 2022 года в России планируют ввести новые штрафы для автовладельцев. Например, водителям запретят эксплуатацию автомобиля за использование разных покрышек спереди и сзади, лысой резины, а также шин, не соответствующих сезону.