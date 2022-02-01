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«За корвалол лишат прав»: россиянам запретили садиться за руль после приема лекарства от сердца

«За корвалол лишат прав»: россиянам запретили садиться за руль после приема лекарства от сердца

За употребление корвалола водителей теперь могут лишить водительских прав. Такое решение принял Верховный суд России. Он отклонил иск мужчины, который пытался доказать, что после приема лекарства от сердца права у него забрали незаконно.

Водитель обратился с иском в Верховный суд из-за лишения водительских прав. Мужчину остановили сотрудники ГИБДД и проверили его на состояние наркотического опьянения. Выяснилось, что в его крови содержится психотропное вещество — фенобарбитал из группы барбитуратов. По словам водителя, перед тем как сесть за руль он принял таблетки корвалола.

Согласно правилам, минимального порога концентрации психотропного вещества в крови не предусмотрено. Экспертиза также не учитывает цель употребления таблеток, содержащих запрещенные вещества. Мужчина с этим не согласился и обратился в Верховный суд, чтобы оспорить нормы медосвидетельствования, пишет bloknot.ru.

«Психотропные вещества могут использоваться в медицинских целях по назначению врача и в соответствии с инструкциями по применению лекарственных средств, которые доступны к свободному приобретению. В частности, лекарственные препараты валокордин и корвалол содержат психотропное вещество фенобарбитал из группы барбитуратов», — отмечал россиянин в своем иске.

Истец заявил, что отказ учитывать цель приема и концентрацию вещества противоречит закрепленному в Конституции праву на охрану здоровья и медицинскую помощь. Однако судебная инстанция отклонила его требования, пишут РИА «Новости».

«Законодательство в сфере дорожного движения запрещает водителю управлять транспортным средством в состоянии любого вида опьянения независимо от причины, вызвавшей такое опьянение, которое, в частности, может явиться следствием употребления разрешенных к применению лекарственных препаратов», — пояснили в Верховном суде.

При этом в суде напомнили, что о возможном влиянии лекарственного препарата на способность управлять автомобилем должно быть указано в его инструкции.

В свою очередь врачи считают, что после употребления корвалола или валокордина за руль действительно лучше не садиться. Это лекарство влияет на мозг и снижает внимание, что в итоге может спровоцировать ДТП.

«Корвалол содержит фенобарбитал, который относится к группе барбитуратов. Это седативный и снотворный препарат. Он воздействует на головной мозг, снижает концентрацию внимания и успокаивает человека», — рассказала радио Sputnik врач-кардиолог Асият Хачирова.

Кроме того, специалисты говорят, что корвалол не имеет доказанной эффективности и его вообще стоит прекратить продавать в аптеках, тем более без рецепта врача.

«Надо понимать, что корвалол — это препарат без доказанной эффективности. То есть по факту это – отвлекающий маневр для сердца, а не лекарство. Корвалол нигде кроме России не применяют в качестве сердечного препарата. Корвалол надо вообще из аптек уже убрать и никому его не продавать», — объяснила кардиолог.

Ранее стало известно, что в России предложили еще одно основание для того, чтобы лишать граждан водительских прав. Оно касается водителей-новичков, если они трижды попадутся на ДТП с превышением скорости.

С 2022 года в России планируют ввести новые штрафы для автовладельцев. Например, водителям запретят эксплуатацию автомобиля за использование разных покрышек спереди и сзади, лысой резины, а также шин, не соответствующих сезону.

Тимур Хусаинов, bloknot.ru
  • Сегодня, 12:35
  • DTV
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