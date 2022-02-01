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Протест перевозчиков в Молдове : пассажирские рейсы отменены

Протест перевозчиков в Молдове : пассажирские рейсы отменены

Забастовка была объявлена Ассоциацией работодателей транспортных операторов (APOTA) и поддержана объединением работодателей транспортных специалистов "Транспортаторул".

На период с 7 по 9 февраля будут отменены пассажирские рейсы по всей стране, сообщает point.md ссылаясь на omg.md

Транспортники недовольны отказом Министерства инфраструктуры и регионального развития (министр А.Спыну – Ред.) пересчитать тарифы на пассажирские перевозки после неоднократного увеличения цен на топливо.

В свою очередь, министр Андрей Спыну рекомендовал перевозчикам начать обновление автобусного парка и повысить качество транспортных услуг.

Кроме того, правительственный чиновник обвинил перевозчиков "в шантаже".
  • Сегодня, 09:21
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