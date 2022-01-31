Общероссийское офицерское собрание опубликовало открытое обращение к соотечественникам и российским властям, в котором заявило о недопустимости провоцирования войны ради сохранения власти. Обращение было подписано председателем организации генерал-полковником Леонидом Ивашовым - также историком, преподавателем МГИМО и МГЛУ, главой Академии геополитических проблем, бывшим начальником главного управления международного военного сотрудничества Минобороны , сообщает [url=http://]mk.ru[/url]
"От президента РФ мы, офицеры России, требуем отказаться от преступной политики провоцирования войны", - говорится в обращении и указывается, что в результате такой политики страна "окажется в одиночестве против объединенных сил Запада".
Также от Путина потребовали "создать условия для реализации на практике статьи 3 Конституции", в которой говорится, в том числе, о невозможности узурпировать власть.
"И уйти в отставку", — гласит третье требование.
Далее офицеры обращаются к отставным военным и в запасе, а также ко всем гражданам РФ "с рекомендацией проявить бдительность ... активно выступать против пропаганды и развязывания войны". Также говорится о необходимости "не допустить внутреннего гражданского конфликта".
В обращении авторы пытаются рассуждать о том, почему Россия, по их словам, оказалась "в центре грозящей катастрофы". Раньше страна вела войны только вынужденно, теперь же ей ничто не угрожает извне, указывают авторы. И одновременно перечисляют внутренние угрозы - "жизненно важные сферы, включая демографию, устойчиво деградируют", а также "темпы вымирания населения бьют мировые рекорды". По мнению офицеров, проблема заключается в непрофессионализме системы власти.
"Нагнетаемая вокруг Украины ситуация носит ... корыстный характер для неких внутренних сил", - пишут авторы обращения. Также они высказывают мнение, что "попытки через ультиматум и угрозы ... заставить „полюбить“ РФ и ее руководство бессмысленны".
Подписанты также приходят к выводу о том, что российские власти понимают свою неспособность вывести страну из "системного кризиса", которые грозит "восстанием народа". Поэтому, считают авторы, при поддержке олигархата, коррупционеров, "прикормленных СМИ и силовиков" государство пытается "активизировать политическую линию" для разрушения государственности и "истребления коренного населения", а война решит эту задачу.
"С целью удержать на некоторое время свою антинациональную власть, - говорится в обращении, - и сохранить награбленные у народа богатства".